PVRIS e Charlotte Sands in concerto l’8 Febbraio a Milano

I Pvris, accompagnati da Charlotte Sands, saranno a Milano per un concerto mozzafiato questo febbraio, il primo dallo scoppio della pandemia.

PVRIS

Lo scorso 27 gennaio la produttrice, cantautrice e polistrumentista Lyndsey Gunnulfsen, che registra e suona come PVRIS, ha pubblicato un nuovo singolo “GODDESS” tramite Hopeless Records. Il singolo è una festa danzante grezza, incisiva e ricca di azione che canalizza la rabbia, il potere, la fiducia e l’autonomia femminile in un unico brano. Lyndsey dice: “È una celebrazione della femminilità, in tutte le sue forme, e allo stesso tempo un grido catartico e gutturale”.

Dal 2014, la produttrice, cantante, autrice e polistrumentista Lyndsey Gunnulfsen ha intrapreso il percorso con il suo progetto PVRIS.

Dalla produzione eterea , all’aggressività che ha attraversato tutti e tre gli album dei PVRIS, questa pubblicazione esemplifica la portata e la natura multiforme dell’abilità artistica di Gunnulfsen.

CHARLOTTE SANDS

Andata virale per la prima volta a novembre 2020 grazie a «Dress», un brano auto-leakato su Harry Styles in uno splendido vestito sulla copertina di Vogue, Charlotte Sands fa dell’amor proprio e della celebrazione della diversità il suo cavallo di battaglia.

Con 7 singoli pubblicati dalla sua camera da letto in pieno lockdown, Charlotte Sands ha attirato l’attenzione di chiunque: da Alt Press, che la nomina fra una degli 11 artisti emergenti dal sound più rifinito, a Spotify, che la celebra come copertina della playlist «Fresh Finds: Best of Pop 2020», la cantautrice ha superato di gran lunga i 30 milioni di stream e non accenna a fermarsi.

PVRIS + CHARLOTTE SANDS

08 FEBBRAIO 2023 – MILANO

MAGAZZINI GENERALI, Via Pietrasanta, 16, 20141 Milano

Evento: facebook.com/events/829954194353346/

Biglietti: dice.fm/Z4VNUYIbzkb