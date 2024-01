PVRIS + Scene Queen in concerto il 2 Maggio all’Alcatraz di Milano

Due progetti così iconici insieme sono da brivido. Hellfire Booking Agency annuncia PVRIS e Scene Queen!

PVRIS + Scene Queen

02 MAGGIO 2024 – MILANO – ALCATRAZ

Via Valtellina, 25, 20159 Milano

Prevendite disponibili esclusivamente su Dice

Visione straordinaria emersa dalle viscere della mente di Lynn Gunn, i PVRIS hanno ben superato la nomea di brillanti e l’idea stessa di genere. Influenze hip hop, R&B, elettronica e ambient s’incontrano in uno spettro sonoro elettrificante, fiero e propellente al futuro: conflittuali, feriti, nudi ed energici, i PVRIS affrontano di petto dolore e catarsi, riconfermandosi nota dopo nota come uno dei fenomeni sonori LGBT più soggioganti degli ultimi decenni e guadagnandosi collaborazioni con Mike Shinoda, Bad Suns e Joywave. Impressionante gli approdi nella colonna sonora di League of Legends, e le centinaia di milioni di streams guadagnate anche solo su Spotify; ma ancora più rappresentativi i numerosi premi come Artista dell’Anno, affiancati da Miglior Newcomer Internazionale, Tour dell’Anno e Rock Sound Icon. Delle onorificenze che poche band possono contare in generale, figuriamoci tutte assieme.

Pink-rocker incendiaria, pioneristica, sfrontata e audace: Scene Queen è l’ultima rivoluzione della scena internazionale. Dal metalcore al pop punk al country, Scene Queen ha messo sottosopra ogni genere dando vita al bimbocore – l’antitesi del conservatorismo, sessualmente esplicito, divertente, iper-politico e riappropriazione delle discriminazioni verso donne, sex workers e comunità LGBT. Live scottanti accompagnati dalla sorority Bimbo Beta Pi, un’infinità di rosa, cori contro pedofilia e misoginia e breakdown da mal di testa, Scene Queen è un’esplosione cui è impossibile tener testa – motivo per cui è sulla copertina di ogni magazine che si rispetti, con una top ten da più di 60 milioni di stream e collaborazioni con Mothica e Set It Off!

