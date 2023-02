PVRIS + CHARLOTTE SANDS: Foto e scaletta del concerto di Milano

Miscela atmosferica di texture elettroniche e alternative rock, i Pvris si sono contraddistinti in ogni angolo del mondo con il loro sound magnetico ed elettrizzante, un’incredibile devozione alla causa e una profonda passione per la sperimentazione artistica.

Guidati dall’icona LGBT Lynn Gunn, i Pvris scalano le classifiche internazionali dal loro debutto nel 2014, distinguendosi come prima band con vocalist femminile dell’intero roster della Rise Records prima di diventare un gioiello della Warner Music. Collaborazioni con Marshmello, JT Daly (K.Flay) e Daniel Armbruster (Joywave), infiniti premi, tre album e tre EP alle spalle, i Pvris sono uno dei cortocircuiti più travolgenti della scena moderna.

Andata virale per la prima volta a novembre 2020 grazie a «Dress», un brano auto-leakato su Harry Styles in uno splendido vestito sulla copertina di Vogue, Charlotte Sands fa dell’amor proprio e della celebrazione della diversità il suo cavallo di battaglia.

Con 7 singoli pubblicati dalla sua camera da letto in pieno lockdown, Charlotte Sands ha attirato l’attenzione di chiunque: da Alt Press, che la nomina fra una degli 11 artisti emergenti dal sound più rifinito, a Spoitfy, che la celebra come copertina della playlist «Fresh Finds: Best of Pop 2020», la cantautrice ha superato di gran lunga i 30 milioni di stream e non accenna a fermarsi.

CHARLOTTE SANDS – La setlist del concerto di Milano

Tantrum

Bad Day

Every Guy Ever

Rollercoaster

Alright

Lost

Dress

PVRIS – La setlist del concerto di Milano

Animal

Monster

Mirrors

Dead Weight

Gimme a Minute

What’s Wrong

Fire

Old Wounds

My Way

Anywhere but Here

You and I

Use Me

Death of Me

Encore:

Goddess (with Charlotte Sands)

My House

Hallucinations