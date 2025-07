QUEENS OF THE STONE AGE infiammano l’AMA Music Festival con una scaletta inaspettata

Dopo aver incendiato la storica Piazza Duomo di Pistoia la sera precedente, i Queens of the Stone Age hanno fatto tappa all’AMA Music Festival di Romano d’Ezzelino (Vicenza) regalando un concerto di pura potenza rock, ma con una scaletta sorprendentemente diversa.

Guidata dall’inconfondibile carisma di Josh Homme, la band ha scelto di variare notevolmente l’ordine e la selezione dei brani rispetto alla performance al Pistoia Blues Festival, offrendo ai fan veneti un’esperienza unica e irripetibile.

Se a Pistoia l’apertura era stata affidata a Little Sister e la scaletta aveva incluso chicche come Suture Up Your Future e Misfit Love, all’AMA Music Festival l’attacco è stato affidato alla storica Regular John, un regalo ai fan della prima ora. Spazio anche a brani come Made to Parade e Better Living Through Chemistry, assenti la sera precedente, insieme a una speciale versione di Make It Wit Chu con un accenno a Miss You dei Rolling Stones.

Il pubblico, accorso numerosissimo, ha risposto con entusiasmo a ogni cambio di atmosfera, passando dall’energia brutale di A Song for the Dead ai groove ipnotici di Smooth Sailing e If I Had a Tail, in un crescendo di emozioni che ha reso la serata memorabile.

Dopo due serate italiane infuocate, la band tornerà nel nostro Paese sabato 18 ottobre 2025 per un appuntamento esclusivo al Teatro Lirico di Milano con il suggestivo “The Catacombs Tour”, un’esperienza più intima e immersiva ispirata al live-documentario Alive in the Catacombs.

