QUEENS OF THE STONE AGE + The Amazons: le foto e la scaletta del concerto al Pistoia Blues Festival 2025

Foto di Luna La Chimia

I Queens Of The Stone Age, tra i maggiori esponenti internazionali dello stoner rock, si sono esibiti ieri sera al Pistoia Blues Festival 2025.

“The End Is Nero Tour 2025” – Il Nuovo Tour

I Queens Of The Stone Age di Josh Homme, sono tornati in Italia dopo l’incredibile successo della data agli I-Days lo scorso anno all’Ippodromo Snai San Siro.



Ieri sera si sono esibiti nella serata di chiusura del Pistoia Blues Festival 2025 nella storica cornice di Piazza Duomo. Ad aprire la serata i britannici The Amazons.



Stasera si esibiranno invece a Romano d’Ezzelino (Vicenza) nell’ambito dell’AMA Music Festival. In apertura The Kills e nuovamente i The Amazons.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Queens Of The Stone Age a Pistoia (o sfoglia la gallery qui sotto).

QUEENS OF THE STONE AGE – La Scaletta Del Concerto di Pistoia

Little Sister

In My Head

Smooth Sailing

My God Is The Sun

Negative Space

If I Had a Tail

Paper Machete

Time & Place

I Sat By The Ocean

Suture Up Your Future

Misfit Love

Make It With Chu

Carnavoyeur

Monsters In The Parasol

Sick, Sick, Sick

You Think I Ain’t Worth A Dollar, But I Feel Like A Millionaire

The Lost Art Of keeping A Secret

Go With The Flow

No One Knows

A Song For The Dead