SMASHING PUMPKINS: ascolta il nuovo singolo “Spellbinding” che anticipa il triplo album “Atum”

Ascolta ‘Spellbinding’, nuovo singolo degli SMASHING PUMPKINS estratto da ‘Atum’, triplo album della band di Billy Corgan in uscita il 5 Maggio.

L’uscita di ‘Atum’ è stata anticipata alla fine del 2022 dal singolo di successo ‘Beguiled’, entrato nelle classifiche radiofoniche e virali italiane e di tutto il mondo.

Gli Smashing Pumpkins si imbarcheranno presto in tour negli states in compagnia di Stone Temple Pilots, Interpol e Rival Sons per il The World is a Vampire Tour.

‘ATUM‘ è una rock-opera di 33 brani divisa in tre parti in uscita il 5 Maggio 2023, scritta e prodotta da Billy Corgan stesso.

Billy Corgan ha presentato e continua a presentare i nuovi brani di ‘Atum’ durante il suo podcast ‘Thirty-Three With William Patrick Corgan’.

I primi due atti di ‘ATUM’ sono già disponibili in streaming, mentre la versione integrale lo sarà dal 5 Maggio in formato fisico e digitale.

Il primo atto è disponibile dal 1° Novembre 2022, il secondo dal 31 Gennaio 2023, mentre il conclusivo e l’intero album lo saranno dal 5 Maggio. ‘Atum’ uscirà in streaming e in formato fisico, il vinile sarà disponibile in un box set limitato con 10 brani inediti esclusivi.