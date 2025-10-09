The SMASHING PUMPKINS annunciano la riedizione di “Mellon Collie And Infinite Sadness” per il 30° anniversario 

Il 24 ottobre 1995, gli Smashing Pumpkins pubblicarono quello che sarebbe diventato uno degli album più iconici del decennio: Mellon Collie And The Infinite Sadness. Trent’anni dopo, la band torna con una nuova versione Deluxe che include ottanta minuti di registrazioni inedite del tour del 1996 a supporto dell’album.

Il 21 novembre, due nuove versioni di Mellon Collie saranno disponibili sullo Shop di Universal Music Italia, un’edizione deluxe di 4 CD con nuove note bio-discografiche curate da Billy Corgan e cofanetto in vinile – 6LP – con la stessa track-listing (Mellon Collie e brani dal vivo tratti del tour Infinite Sadness del 1996) sempre con le nuove note bio-discografiche di Corgan + un libro rilegato, un set di tarocchi personalizzato e 7 litografie incorniciabili, il tutto racchiuso in una confezione rivestita in velluto contenuta in una borsa da trasporto in tessuto. L’album e il materiale live saranno inoltre disponibili digitalmente.

Inclusi in tutte le versioni, i brani dal vivo del 1996 sono considerati un Santo Graal per i fan di lunga data dei Pumpkins, scoperte solo di recente, le registrazioni mostrano la formazione originale all’apice della loro fama.

“Portare alla luce queste registrazioni dal vivo dell’ultimo vero tour su larga scala della formazione originale, per me è stato un vero atto d’amore, anche un po’ dolceamaro, tenendo conto del fatto che, dopo esserci sciolti nel 1996, non siamo più stati gli stessi: sia emotivamente che spiritualmente”, dice Corgan. “Fortunatamente posso dirlo perché la band sta godendo, oggi come allora, di un grande successo di pubblico, e in questi nastri si può sentire la forza di volontà e la perseveranza che ci hanno fatto arrivare fino a qui”.

Quando gli Smashing Pumpkins pubblicarono Mellon Collie And The Infinite Sadness, erano già considerati, grazie ai dischi precedenti Gish del 1991 e Siamese Dream del 1993, una delle più importanti rock band degli anni ’90. Mentre questi due album sono classici a sé stanti, e i Pumpkins avevano già una serie di successi alle spalle, Mellon Collie li vide salire a un livello completamente diverso con hit come “1979”, “Tonight, Tonight”, “Zero” e “Bullet With Butterfly Wings”. Mellon Collie, non è solo uno degli album più importanti degli anni ’90 ma anche uno dei più grandi album rock e ha fatto ottenere agli Smashing Pumpkins ben sette nomination ai Grammy, tra cui Album Of The Year e Record Of The Year. Il materiale dal vivo incluso nella nuova edizione cattura la band proprio nel mezzo del tour di promozione di Mellon Collie.

Oltre alla ristampa ampliata, i Pumpkins celebreranno l’anniversario dell’album con una collaborazione speciale. Alla fine di novembre, Corgan collaborerà con la Lyric Opera di Chicago e il direttore d’orchestra James Lowe, per presentare A Night Of Melon Collie And Infinite Sadness. I 7 concerti presenteranno versioni reinventate di Mellon Collie – successi e brani amati dai fan come “Thirty-Three” e “Thru The Eyes Of Ruby”. Corgan sarà affiancato dal soprano Sydney Mancasola, dal mezzosoprano Zoie Reams, dal tenore Dominick Chenes e dal baritono Edward Parks.

Le esibizioni si svolgeranno il 21, 22, 25, 26, 28, 29 e 30 novembre e promettono un’esperienza sonora e visiva coinvolgente arrivando a toccare i confini dell’opera, del rock e dell’arte performativa.

Gli anni ’20 sono stati un decennio incredibilmente produttivo per gli Smashing Pumpkins, a partire da Cyr nel 2020, seguito dall’ambizioso Atum: A Rock Opera In Three Parts, progetto sviluppatosi tra il 2022 e il 2023, per arrivare alle ristampe di Mellon Collie e Machina/The Machines Of God del 2000. La proficua fase creativa è continuata anche l’anno scorso, con l’album Aghori Mhori Mei acclamato da pubblico e critica. Da allora, la band ha ripubblicato per la prima volta Machina la scorsa estate per il suo 25° anniversario, presentando finalmente l’album come aveva sempre desiderato. La celebrazione di Mellon Collie And The Infinite Sadness in uscita il 24 ottobre rappresenta un vero e proprio spartiacque fra le grandi celebrazioni di oggi e i nuovi progetti artistici della band.

MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS 4CD TRACK LIST

Discs 3 and 4 are unreleased

Disc 1 (Main Album)

Mellon Collie And The Infinite Sadness

Tonight, Tonight

Jellybelly

Zero

Here Is No Why

Bullet With Butterfly Wings

To Forgive

Fuck You (An Ode To No One)

Love

Cupid De Locke

Galapogos

Muzzle

Porcelina Of The Vast Oceans

Take Me Down

Disc 2 (Main Album)

Where Boys Fear To Tread

Bodies

Thirty-Three

In The Arms Of Sleep

1979

Tales Of A Scorched Earth

Thru The Eyes Of Ruby

Stumbleine

X.Y.U.

We Only Come Out At Night

Beautiful

Lily (My One And Only)

By Starlight

Farewell And Goodnight

Disc 3 (Infinite Sadness Tour ’96)

Geek U.S.A. (1.30.96. San Diego)

X.Y.U. (1.30.96. San Diego)

Cupid De Locke (1.30.96. San Diego)

Here Is No Why (2.4.96. Los Angeles)

Bullet With Butterfly Wings (2.4.96. Los Angeles)

Galapogos (2.4.96. Los Angeles)

Bodies (6.25.96. Saginaw)

Where Boys Fear To Tread (6.29.96. Detroit)

Disc 4 (Infinite Sadness Tour ’96)

Zero (6.29.96. Detroit)

Muzzle (6.29.96. Detroit)

Porcelina Of The Vast Oceans/ Beautiful/ Rocket (7.3.96. Cleveland)

Siva (6.30.96. Detroit)

An Ode To No One (7.3.96. Cleveland)

Thru The Eyes Of Ruby/ By Starlight (7.5.96. Philadelphia)