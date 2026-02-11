Connect with us

The SMASHING PUMPKINS: per il 35° anniversario di “Gish” in arrivo due edizioni speciali in vinile 

L’iconica rock band vincitrice di un GRAMMY® The Smashing Pumpkins celebrerà il 35° anniversario dell’album di debutto, Gish, con due versioni in vinile, disponibili dal 29 maggio 2026:

  • vinile grigio da 180 grammi, con splatter rosa e viola, all’interno della confezione originale del 1991, in edizione limitata;
  • Vinile nero standard da 180 grammi, nella confezione originale del 1991.

Gli Smashing Pumpkins registrarono Gish con il produttore Butch Vig presso gli Smart Studios a Madison. Rock, metal, psichedelia, pop e shoegaze sapientemente amalgamati, come mai prima di allora, all’interno di un incredibile album. Pubblicato il 28 maggio 1991, Gish fece la storia, diventando uno dei dischi di maggior successo dell’epoca. L’album, composto da 10 tracce, raggiunse il disco di Platino grazie anche a brani come “I Am One“, “Siva”, “Rhinoceros”.

L’influenza di un album come Gish continua a crescere da una generazione all’altra. In una recensione del 2016  Billboarddescrivendo  perfettamente l’evoluzione del suono di Smashing Pumpkins, sottolineava la presenza di “poesia criptica, bruschi sbalzi dinamici, riff imponenti e momenti di sorprendente bellezza”,  tutto quello  che i fan di tutto il mondo avrebbero amato dei Pumpkins,. 

“Rolling Stone lo ha citato tra i “50 migliori album grunge“, osservando: Gish presentava 10 tracce dense e riccamente elaborate — dall’intensità di ‘Siva’ al singolo principale, ‘Rhinoceros’ — che mostravano tutta  l’ambizione musicale della band.”

GISH – Tracklist

A1 – I Am One

A2 – Siva

A3 – Rhinoceros

A4 – Bury Me

A5 – Crush

B1 – Suffer

B2 – Snail

B3 – Tristessa

B4 – Window Paine

B5 – Daydream

Oltre alla prossima uscita in vinile per il 35° anniversario di Gish, Corgan ha recentemente collaborato con YUNGBLUD a una reinterpretazione della sua canzone “Zombie” facendo sì che gli Smashing Pumpkins apparissero per la prima volta all’interno di una registrazione di un altro artista.  L’influenza intergenerazionale di Corgan si estende anche al suo podcast, The Magnificent Others, che ha celebrato il primo anniversario questo febbraio e vanta conversazioni con YUNGBLUD, Gene Simmons, Sharon Osbourne, Tom Morello e altri.

