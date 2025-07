The SMASHING PUMPKINS: esce il 29 agosto “Machina/The Machines of God” 25th Anniversary

Gli Smashing Pumpkins hanno presentato la tanto attesa ristampa del loro capolavoro del 2000, Machina/The Machines of God. Questo progetto uscirà in diversi formati il 29 agosto per Universal Music, ma è già possibile preordinarlo sullo Shop Online della casa discografica.

Saranno disponibili la ristampa in vinile doppio LP nero da 180g; doppio LP colorato 180g (Limited Edition), CD e formati digitali.

«Non potrei essere più orgoglioso», ha detto Billy Corgan.

Gli Smashing Pumpkins sono pronti a dare il via a un tour internazionale che partirà da Plovdiv, in Bulgaria, il 27 luglio, e che toccherà anche l’Italia nei giorni successivi.

CD:

1. The Everlasting Gaze

2. Raindrops + Sunshowers

3. Stand Inside Your Love

4. I Of The Mourning

5. The Sacred And Profane

6. Try, Try, Try

7. Heavy Metal Machine

8. This Time

9. The Imploding Voice

10. Glass And The Ghost Children

11. Wound

12. The Crying Tree Of Mercury

13. With Every Light

14. Blue Skies Bring Tears

15. Age Of Innocence

* bonus track presente nelle versioni su vinile e digitale

Gli Smashing Pumpkins sono una delle band più iconiche e influenti di tutti i tempi. Dal 1988, anno della loro nascita a Chicago, il gruppo ha venduto oltre 30 milioni di album in tutto il mondo e vinto due GRAMMY® Awards, sette MTV Video Music Awards e un American Music Award. Rolling Stone ha incluso ‘Siamese Dream’ e ‘Mellon Collie and the Infinite Sadness’ tra i “500 migliori album di tutti i tempi”. Sarebbe impossibile immaginare musica e cultura alternative senza la loro iconografia distintiva, come la copertina di Siamese Dream, la maglietta nera di Zero, il video musicale di “1979”, la metamorfosi gotica di ‘Ava Adore’ o gli spettacoli dal vivo che registrano il tutto esaurito in tutto il mondo ancora oggi. La band ha pubblicato l’album ‘Atum’ nel 2023 e ‘Aghori Mhori Mei’ nel 2024; quest’ultimo vede il ritorno dei membri originali Billy Corgan, Jimmy Chamberlin, James Iha e con loro il sound dei primi anni ’90 in cui dove dominavano chitarre, basso, batteria e voci potenti.