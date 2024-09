SANGUE MISTO: 30 anni di “SxM”, l’album che ha cambiato il corso dell’hip hop italiano

Warner Music Italia annuncia l’acquisizione dei diritti di “SxM”, il primo e unico album dei Sangue Misto e pietra miliare dell’hip hop italiano, pubblicato nel 1994. Prodotto a Bologna e pubblicato originariamente dalla Century Vox, Warner Music Italia è pronta a celebrare nel 2024 il 30° anniversario della sua uscita con le 12 iconiche tracce firmate dal gruppo composto da Neffa, Deda e DJ Gruff.

“SxM” è al 25° posto nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo Rolling Stone Italia, nonché ritenuto dai cultori del genere uno dei progetti fondamentali che ha cambiato il corso della storia del rap.

L’album ha introdotto per la prima volta con le rime di Neffa e Deda e le produzioni di DJ Gruff un linguaggio unico diventato iconico per il rap italiano, e uno stile musicale innovativo, visionario e pioneristico che ha segnato tutta la scena odierna, dando voce alla generazione degli anni Novanta e che ancora oggi è fonte di ispirazione per tantissimi artisti della vecchia e nuova scena.

Dai Club Dogo in omaggi come “Cani Sciolti (2006)” fino a Fabri Fibra in brani come “Applausi per Fibra” e altre innumerevoli hit dell’hip hop italiano di ieri e di oggi, moltissimi sono i riferimenti ai brani di “SxM” e al mondo Sangue Misto, divenuti un vero e proprio fenomeno culturale. Dall’inno “Cani Sciolti” a titoli come “La porra”, fino a “Lo Straniero” e “Clima di tensione” che riflettono alcuni temi sociali dell’epoca tutt’oggi di attualità, tutti i brani della tracklist di “SxM” hanno formato un album immortale che ha rappresentato senza alcun dubbio l’inizio di una nuova era per l’Hip Hop in Italia.