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NEFFA: le foto del concerto all’Alcatraz di Milano

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foto di Lara Bordoni

Dopo il grande successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano, un evento memorabile che lo ha visto protagonista di un live arricchito dalla presenza di numerosi ospiti, Neffa ha annunciato il CLUB TOUR 2026 – UNIVERSO NEFFA, il nuovo tour nei principali club italiani.

Dopo le tappe a Torino, Firenze, Roma e Napoli è finalmente salito sul palco dell’Alcatraz di Milano. Le prossime date, già tutte sold out, saranno all’Estragon club di Bologna il 22, 23 e 25 marzo.

Clicca qui per vedere le foto di Neffa all’Alcatraz di Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Neffa

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