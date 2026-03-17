NAPOLI protagonista di “UNIVERSO NEFFA”: il tour del messaggero della dopa che porta nuova luce nella confusione

Il rapper d’origine campana abita la Casa della Musica a Napoli come una dimora in cui accoglie figure amiche da sempre e new entry più recenti nell’abbraccio collettivo del suo repertorio musicale: una miscela di hip hop, soul, funk, dub e musica leggera che parla un linguaggio memorabile per intere generazioni

Articolo di Adriana Panico (Napoli) | Foto di Lara Bordoni (Milano)

Neffa torna nei club per un tour primaverile intitolato “Universo Club Tour 2026”. Dopo la prima tappa a Torino, arriva con un bel sold out alla Casa della Musica a Napoli, una tendostruttura o poco più, noto covo partenopeo per chi ha fame di note. Si percepisce subito che l’aria che tira è più fresca e più dolce questa sera, quasi un anticipo della stagione della fioritura alle porte. Colpisce subito la distesa di chiome, cappellini, cappucci, camicioni e giubbotti che arriva quasi all’ingresso.

Questo mare di “cani sciolti” è pronto a farsi onde, un po’ increspate dalla sciatica forse, a improvvisare twist per farsi shine agli occhi del rapper, cantautore, produttore che questa sera ha proprio voglia di scambio e dialogo. Sarà che questo pubblico gli pare vero veramente, o che, come detto in un’intervista qualche giorno, prima è grande amore, ma Neffa chiacchiera un sacco. Annuncia, contestualizza, spiega, dedica e lancia qualche invito. Le due ore di live trascorrono tra un sorriso e una barra, una rima e una prosa, un “questa è per Anna” e un messaggio di pace, di conflitto ce n’è già abbastanza. L’atmosfera buia e intima del club amplifica la connessione.

Neffa in concerto all’Alcatraz di Milano 2026 | foto di Lara Bordoni

Un palco spartano senza orpelli, solo qualche led cha cambia colore in base al beat o al sound, è la scenografia scelta dal rapper di origine campane, bolognese d’adozione, che insieme alla sua Banda Totale, un mix di chitarre, basso, tastiera, cori e DJ Double S, con cui condivide la scena propone una scaletta dalle proporzioni dosate tra perle del passato, indimenticabili hit, e brani del nuovo progetto “Canerandagio”. Protagonista qui è la musica.

E via allora con la musica legger(issim)a di Cambierà, Prima di Andare Via o La Mia Signorina che risuona nella leggerezza carica di fiducia delle fluttuazioni a mo’ di danza terapia in platea; con le vibrazioni di Stare al Mondo, con corista che canta tutta l’anima soul che ha; con il ritmo scatenato di Mondo Nuovo. Si assapora un po’ di dub di almagrettiana memoria in Peccerè, figlia di uno spirito di Napoli che l’ha posseduto quando si sentiva prepensionato riportandogli la motivazione per mettersi a lavorare a un nuovo album. Bossanova un po’ lounge e un po’ blues che riecheggia di corde alla Pino Daniele in Quando finisce così. L’hip hop esplode in Troppa Weed, Cane Randagio e ovviamente nella memorabile Aspettando il Sole che accende tutta la platea prima di congedarsi con un messaggio di speranza per portare “nuova luce nella confusione”. Se nella fine risiede la magia, non poteva chiudere lo show con pezzo migliore. “Voglio sole”, non è forse un bisogno che risuona nell’animo di chiunque quando per la strada ci sono troppe poche stelle?

Special guest della serata un raggiantissimo Livio Cori arrivato dritto dritto da Los Angeles per duettare in napoletano in N’è cagnat nient’ , una combo di rap alla Livio e di soul alla Neffa. Al giovane amico dedica Dove Sei nell’encore per ringraziarlo della generosità e della compagnia.

Neffa in concerto all’Alcatraz di Milano 2026 | foto di Lara Bordoni

Questo live così intimamene potente e intenso svela un universo neffiano fatto di anime diverse che risultano sempre autentiche, godibili, sincere. Le due ore di show sono un campionario di leggerezza e bravura di un artista che ha saputo seguire le strade dell’hip hop, le vibrazioni del soul, il groove del funk, la melodia del pop, reinventare tutto e costruire un tesoretto di discografia variegata sempre fedele alla musica. Il tour continua in tutta la sua energia e naturalezza con le prossime tappe a Milano e a Bologna.

NEFFA – La scaletta del concerto di NAPOLI

Little Funky Intro

Mix in Linea/Suona Ancora/I Messaggi PT2

Mix Santo Subito/Rubik

Prima Di Andare Via

Show

Funk-a-Un + Hype

Cambierà

Come Mai

Quando Finisce Così

Granfinisse + Uno Come Me

Bufera + Dei dell’Olimpo

Cane Randagio/Cani Sciolti

Arrivi E Partenze (Strumentale)

La Mia Signorina

Piccerè

L’Incognita

Stare Al Mondo

N’è cagnat nient feat. Livio Cori

Il mondo nuovo

Molto calmo



Encore

Dove sei

Troppa Weed/La Porra

Mix Lontano Dal Tuo Sole/Una Direzione Giusta

Aspettando Il Sole





