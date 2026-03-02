Connect with us

Concerti

NEFFA: in partenza il nuovo “Club Tour 2026 – Universo Neffa”

Published

Neffa in concerto all’Unipol Forum di Assago foto di Alessia Belotti per www.rockon.it
Reduce dal grande successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano – una serata memorabile scandita da ospiti d’eccezione e un’energia unica – Neffa sceglie ora di immergersi in una nuova dimensione: CLUB TOUR 2026 – UNIVERSO NEFFA è la nuova tournée, prodotta da Vivo Concerti, che attraverserà l’Italia dalla prossima primavera. Non si tratterà di una semplice serie di live, ma di un vero e proprio viaggio nel mondo dell’artista. Sarà un’esperienza cucita su misura per i club, spazi che permettono una dimensione più intima, dove il contatto con il pubblico si fa viscerale e la musica diventa l’unica protagonista assoluta.

La prima data sarà il 5 marzo 2026 a Torino @Teatro Concordia, e si proseguirà l’8 marzo a Firenze @ Teatro Cartiere Carrara, l’11 marzo a Roma @ Atlantico Live, il 13 marzo a Napoli @ Casa della Musica (SOLD OUT), il 16 marzo a Milano @ Alcatraz, il 22 marzo a Bologna @ Estragon Club (SOLD OUT), il 23 marzo a Bologna @ Estragon Club (SOLD OUT), il 25 marzo a Bologna @ Estragon Club (SOLD OUT), il 27 marzo a Nonantola (MO) @ Vox Club.

Neffa porterà sul palco un percorso completo attraverso la sua intera discografia, dai brani dell’ultimo album Canerandagio fino ai cult intramontabili del suo repertorio. I fan potranno scatenarsi tra l’energia hip hop e quelle inconfondibili vibrazioni soul che hanno reso Neffa uno dei grandi artisti della scena musicale italiana. CLUB TOUR 2026 – UNIVERSO NEFFA sarà un’occasione unica per celebrare un artista capace di reinventarsi costantemente, lasciando un’impronta indelebile nella cultura rap, soul e pop del nostro Paese.

CLUB TOUR 2026 – UNIVERSO NEFFA

Giovedì 5 marzo 2026 – Torino @ Teatro Concordia

Domenica 8 marzo 2026 – Firenze @ Teatro Cartiere Carrara

Mercoledì 11 marzo 2026 – Roma @ Atlantico Live

Venerdì 13 marzo 2026 – Napoli @ Casa della Musica SOLD OUT

Lunedì 16 marzo 2026 – Milano @ Alcatraz

Domenica 22 marzo 2026 | Bologna @ Estragon SOLD OUT

Lunedì 23 marzo 2026 | Bologna @ Estragon SOLD OUT

Mercoledì 25 marzo 2026 | Bologna @ Estragon SOLD OUT

Venerdì 27 marzo 2026 | Nonantola (MO) @ Vox Club 

In this article:
Written By

