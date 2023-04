RANCID: esce il 2 giugno il nuovo album “Tomorrow Never Comes”

Con la stessa energia del 1991, anno della loro formazione, secondo Stereogum i Rancid sono “incapaci di fare un brutto album”. Oggi i fedeli sostenitori del punk ritornano con l’annuncio dell’attesissimo decimo lavoro in studio: Tomorrow Never Comes arriva il 2 giugno su Epitaph Records ed è stato prodotto da Brett Gurewitz, collaboratore di lunga data della band, nonché chitarrista dei Bad Religion e fondatore della stessa Epitaph.

La title track, pubblicata proprio oggi, è il primo nuovo brano dall’ultimo album del 2017 Trouble Maker e mostra il gusto della band per i ritornelli rock melodici e incredibilmente accattivanti, perfetti per il sing along, senza mai lasciar da parte le chitarre urlanti e i ritmi punk rock pestati che hanno reso i Rancid le leggende che sono oggi.

Con oltre 850 milioni di stream sul catalogo, i fan e la critica sembrano essere d’accordo sull’incredibile impatto dei Rancid anche sul pubblico moderno grazie al punk che scorre ancora puro nelle loro vene, e lo si vede perfettamente nel nuovo lavoro Tomorrow Never Comes. Con i suoi 16 feroci brani che a stento raggiungono i due minuti e mezzo, l’album vanta il solito punk crudo e mirato di cui il mondo non riesce a fare a meno!

Nell’ultimo album in studio Trouble Maker (2017), Pitchfork raccontava i temi trattati dalla band come: “crisi d’identità dovute ai tumulti politici contemporanei, manifestazioni rigide e l’ombra onnipresente dell’Uomo, attraverso il prisma del loro passato ribelle, con qualche ruga in più ma sempre turbolenti”.

Punk News li aveva elogiati così: “i Rancid danno una svolta radicale, spingendosi ben oltre i limiti, non solo oltre quelli del punk ma oltre ogni regola tradizionale della musica, creando il sound più originale di tutti i tempi dopo Beethoven”.

Negli ultimi trent’anni, i Rancid sono rimasti indipendenti, mostrando sempre grande lealtà gli uni agli altri e a tutta la loro fanbase. La loro musica tratta problematiche sociali e politiche, ma anche storie d’amore, perdite e cuori infranti sempre con attitudine punk. Portando alti lo spirito e le tradizioni delle band punk prima di loro, i Rancid sono diventati una leggenda e un’ispirazione per tutte quelle venute dopo.