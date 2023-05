SLAM DUNK FESTIVAL ITALY 2023: dall’1 al 3 giugno a Rimini

Dall’1 Giugno, atterra per la prima volta in Italia, uno dei festival più interessanti d’Europa: Slam Dunk Festival, dove anche il pubblico italiano potrà finalmente vivere l’esperienza di un festival con due palchi, che verranno calcati dalle migliori band punk del pianeta.

SLAM DUNK FESTIVAL 2023

BAY ARENA (PARCO PAVESE & BEKY BAY)

BELLARIA IGEA MARINA (RN)

Biglietti e abbonamenti a questo link > https://bit.ly/slamdunk23

oppure qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/slamdunk

1 GIUGNO – PRE SHOW

SUM 41 – ZEBRAHEAD – STAND ATLANTIC + NASKA + MONDAY PROOF

2 GIUGNO

RANCID – FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS – BOWLING FOR SOUP – ANTI-FLAG – LESS THEN JAKE – THE BRONX – DESTROY BOYS – PUNK ROCK FACTORY – CHARLOTTE SANDS – RUMATERA + EREZIONE CONTINUA + VENERE GOMMOSA

3 GIUGNO (SOLD OUT)

THE OFFSRING – SIMPLE PLAN – BILLY TALENT – ENTER SHIKARI – BOSTON MANOR – TROPHY EYES – CODEFENDANTS – TRASH BOAT – BEAUTY SCHOOL – PEAKS + VARIANCE + NOISY SILENCE

Giovedì 1 Giugno si aprirà il festival con un “pre-show” “guidato” dai Sum 41 e prima di loro gli australiani Stand Atlantic e Zebrahead. Sum 41, band capitanata da Deryck Whibley, ha iniziato 20 anni fa un percorso artistico basato sull’incontro di due mondi: quello pop-punk e quello nu-metal. Fin dai primi dischi hanno “colpito un perfetto punto sonoro”, il loro esordio, per certe volte rivoluzionario per la scena punk-alternative, è “All Killer, No Filler”. A Slam Dunk Festival suoneranno oltre 25 canzoni, dalle più recenti ai loro cavalli di battaglia, come “Catching Fire”, “Pieces”, “Fat Lip”, Still Waiting” e tante tante altre, compresi bis a sorpresa e cover.

Prima di loro i veterani Zebrahead con la potentissima formula rapcore e Stand Atlantic, terzetto della nuova scena pop-punk capitanato dalla frontwoman Bonnie Fraser che presenterà il loro album “F.E.A.R”. Da segnalare anche la presenza di un nuovo e interessante nome della scena italiana, Naska! Aggiunta in line-up anche una delle band vincitrici dell’opening band contest, i Monday Proof.

La line-up del 2 Giugno del festival prevede il ritorno da headliner di uno dei gruppi storici della scena punk rock mondiale, i Rancid. Tim Armstrong, Lars Frederiksen, Matt Freeman e Branden Steineckert torneranno in Italia allo Slam Dunk, a distanza di sei anni dalla loro ultima esibizione nel Bel Paese.

I nomi che faranno compagnia alla band californiana nella prima giornata del festival sono: Frank Turner & The Sleeping Souls, per un live show a cavallo tra power-folk e punk. E poi il concerto degli Anti-Flag, storica band con più di vent’anni di carriera alle spalle, dieci album in studio e svariati tour mondiali in cui hanno anche dato voce negli anni a cause politiche, sociali e umanitarie rilevanti; i Less Than Jake, protagonisti assoluti della scena ska-punk mondiale, con ben trent’anni di carriera alle spalle.

In scaletta anche i The Bronx guidati dall’energia, il carisma e l’etica di Ken Hornem, i Bowling For Soup, iconica band pop-punk resa celebre da singoli come “High School Never Ends” e “1985”; le Destroy Boys, punk rock band della nuova leva con delle sfumature garage; vanno a completare la line-up Punk Rock Factory e i Rumatera. A chiudere la line-up due band vincitrici del contest, Erezione Continua e Veneregommosa.

Per la giornata del 2 Giugno menzione speciale per la presenza di Charlotte Sands, l’astro nascente al femminile dell’alternative rock, esplosa nella scena alt-rock l’anno scorso con successi come “Dress“, “Special”, “Bad Day“, in Italia presenterà le canzoni del suo EP d’esordio. In line up ci sarà spazio anche per il progetto collettivo Punk Rock Factory.

La giornata del 3 giugno vedrà come protagonisti principali gli Offspring, che tornano in Italia dopo i due trionfali show di Milano e Padova nel 2022.

Tra i primi nomi confermati nel bill della seconda giornata troviamo i Simple Plan, band pop punk “hitmaker” dei primi anni 2000 con brani come “Welcome To My Life” e “I’m Just A Kid”, ; i Billy Talent, una tra le rock band canadesi più importanti e conosciute della scena underground di Toronto; gli Enter Shikari, band britannica dalle mille sonorità, che variano dal post-hardcore, all’elettronica, passando per il metalcore; i Trash Boat, band di casa Hopeless Records che viaggia tra gli schemi del pop punk e il post hardcore.

Con l’esibizione di Boston Manor e Beauty School ci sarà spazio per due band inglesi che porteranno sonorità rotonde, pop-punk e leggere alla giornata, suoni simili saranno quelli proposti dagli australiani Trophy Eyes, da segnalare anche lo show in programma dei Peaks.

Menzione di merito per la presenza dei Codefendants, prodotti da Fat Mike dei NOFX, sono un collettivo musicale fluido di genere che è “un incrocio tra hip-hop, new wave, flamenco e Beatles“. Anche nella giornata finale del festival saranno presenti due delle band vincitrici dell’opening band contest, Variance e Noisy Silence.

Lo Slam Dunk Festival è decisamente l’unico festival a dare una forte enfasi al punk e all’hardcore in tutte le loro sfumature rispetto a qualsiasi altro evento in Europa.

Il progetto originale, in Inghilterra, prevede che il festival si svolga in tre diverse località durante l’estate, in Italia si terrà in una sola, accogliente, location, la nuova Bay Arena di Bellaria Igea Marina (RN). La nuova arena concerti della Riviera Romagnola, che racchiude in sé il Parco Pavese e il Beky Bay, sarà un unico, grande villaggio con due palchi, accessi pedonali, una location praticamente in riva al mare, unica per il panorama italiano.

