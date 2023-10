NEFFA: 25 anni del secondo album “107 elementi” di Neffa feat. Deda & Al Castellana

In occasione del 25° anniversario dell’album 107 elementi di Neffa feat. Deda & Al Castellana, viene ripubblicato il 13 ottobre un doppio Lp colorato e numerato in sole 499 copie disponibili. Questo disco è un piccolo capolavoro che ha segnato una tappa davvero fondamentale per il rap italiano e la regia di tutto questo è di Giovanni Pellino in arte Neffa. Già dalla copertina che rappresenta un puzzle si capisce che è un disco cosmopolita dalle molte sfaccettature, come molte sono le persone che hanno collaborato alla sua realizzazione come Deda, Al Castellana, Dj Gruff, Kaos, Sean, Soul Boy, Dre Love, La Famiglia, Dj Lugi, Carri D.

107 elementi è una pietra miliare del rap italiano, un disco pregno di contenuti e di suoni sempre ben curati in cui si condensano i vari contenuti: la storia, la guerra, la povertà, la fame, la rivalsa, il senso di fratellanza, il cazzeggio, il tutto cucito con abilissimi doppi sensi e metafore con una cura quasi maniacale delle basi musicali che venivano usate in un modo che in Italia non era ancora conosciuto. 107 Elementi mantiene ancora oggi quel gusto di “evergreen” che si trova davvero in pochi dischi. Il linguaggio, la creatività, il background che trapelava nei pezzi di Neffa è tutt’ora fonte d’ispirazione e metro di paragone.

La nuova copertina per celebrare l’anniversario è stata curata da DeeMo, al secolo Nicola Peressoni, creativo art director che opera in arti visive, dal design grafico all’animazione; ecco il suo commento: “In occasione della ristampa per il 25°, ho rimesso mano all’artwork di cui, a dirla tutta, non ero mai stato pienamente convinto. Ecco, l’ho detta. Non capita spesso di avere una seconda occasione: a questo giro credo di aver reso finalmente giustizia a quello che era il mio concept di partenza, All’interno del gatefold ho utilizzato la foto di Neffa che sorride, finalmente a colori, che in origine si trovava solo sul cd. L’artwork è stato ulteriormente impreziosito dagli elementi di un puzzle, stampati in verniciatura glossy, visibili in controluce e percepibili al tatto in contrasto con il lato ruvido della carta scelto per questa stampa. Se li contate sono 107.”.