MGK: il poliedrico artista ha pubblicato il settimo album in studio “lost americana”

L’artista multi-platino MGK ha pubblicato il suo settimo album in studio, “lost americana“, con la Interscope Records. L’album di 13 tracce è un’esplorazione personale del sogno americano, un viaggio alla ricerca di ciò che è andato perduto. In tutto questo lavoro, MGK ribadisce il suo caratteristico sound alternative-pop rock ricco di chitarre cariche di emozione e sonorità cinematografiche con l’aiuto dei suoi collaboratori e amici di lunga data SlimXX, BazeXX, Nick Long, No Love To The Middle Child, Travis Barker e altri. “lost americana” è stato lanciato oggi con il video musicale ufficiale di “outlaw overture” diretto da Sam Cahill e Hunter Simmons.

Dopo il grande successo degli album “Tickets To My Downfall” e “mainstream sellout”, mgk compone un’ode agli outsider che tracciano il proprio percorso verso la scoperta di sé. “lost americana” rende omaggio all’arte della reinvenzione. È musica per i momenti di transizione, in cui il passato svanisce e il futuro è ancora tutto da creare.

mgk ha avuto un enorme successo prima dell’uscita dell’album “Lost Americana”. Il musicista candidato ai Grammy è recentemente apparso al “The Tonight Show With Jimmy Fallon”, dove ha eseguito i suoi due singoli “Outlaw Overture” e “Vampire Diaries” tratti dall’album. All’inizio di questa settimana, mgk ha ospitato un intimo spettacolo pop-up per il lancio dell’album al Cellar Dog di New York City. Il giorno seguente è apparso con Jenna Bush Hagar e Matt Rogers nello studio del Today Show per annunciare un intimo road trip gratuito attraverso l’America, durante il quale porterà “lost americana” ai fan attraverso concerti underground in tutto il paese la prossima settimana. In Ontario, Canada, i primi 200 fan che sono venuti e hanno preordinato l’album hanno potuto incontrarlo al Sunrise Records. Ha anche tenuto un altro concerto pop-up a Toronto all’Horseshoe Tavern. Inoltre, mgk è stato ospite della ABC News nella serie Prime Playlist Shuffle, dove ha parlato dei temi della reinvenzione durante la creazione di “lost americana”. mgk ha anche annunciato al The Pat McAfee Show che il suo singolo, “don’t wait run fast” (alias “run rebel run” nelle versioni fisiche), sarà l’inno ufficiale della stagione 2025-2026 del College Football della ESPN. Per concludere l’anno, mgk sarà headliner del 30° anniversario del Vans Warped Tour a Orlando, in Florida, il 15 e 16 novembre. Sarà anche headliner del Mobile Zone allo Sphere Stage durante il FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX dal 20 al 22 novembre.

La famosa superstar ha superato le aspettative del genere pubblicando nel 2020 l’acclamato album “Tickets to My Downfall”. L’album, disco di platino, ha raggiunto la vetta della classifica Billboard 200 ed è stato il suo primo lavoro a raggiungere il primo posto. L’album ha piazzato 18 brani nella classifica Hot Rock Songs. I singoli di platino “bloody valentine” e “my ex’s best friend” hanno entrambi raggiunto il primo posto nella classifica Alternative. Il suo album successivo, “mainstream sellout”, è diventato il suo secondo album a raggiungere il primo posto nella classifica Billboard 200 ed è stato nominato per il Grammy Award 2023 come “Miglior album rock”.