Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

MACHINE GUN KELLY: le foto e la scaletta del concerto alla Unipol Arena di Bologna

Machine Gun Kelly in concerto alla Unipol Arena di Bologna. Guarda le foto e scopri la scaletta del live.

Published

Machine Gun Kelly in concerto all'Unipol Arena Bologna Febbraio 2026
Machine Gun Kelly in concerto all'Unipol Arena Bologna, foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

MGK è arrivato sul palco dell’Unipol Arena domenica lo scorso 15 febbraio 2026 con Lost Americana Tour. Unico e imperdibile appuntamento italiano (ovviamente SOLD OUT) di uno degli artisti più versatili del panorama mondiale: rap, punk e ribellione in un unico show indimenticabile.

Machine Gun Kelly ci ha guidato in un viaggio sonoro tra ribellione e libertà, mescolando le chitarre cariche di emozione del nuovo album Lost Americana alle hit che hanno scalato le classifiche mondiali.

Dall’apertura con “starman” fino all’esplosione di “bloody valentine” e “my ex’s best friend”, passando per un toccante set acustico e una sorpresa speciale: la cover di “Iris” insieme alla special guest Julia Wolf.

Oltre la maschera della superstar, c’è Colson Baker (classe 1990), l’uomo che ha saputo trasformare Machine Gun Kelly in un brand globale di versatilità. Partito dalle strade di Cleveland come rapper underground, MGK ha rotto gli schemi nel 2020 con Tickets to My Downfall, l’album che lo ha eletto nuovo portavoce della scena rock contemporanea. Oggi, diviso tra una carriera da attore e palchi sold out, Colson resta una delle figure più magnetiche e discusse della musica americana, capace di fondere punk, rap e pop con un’urgenza comunicativa che solo i veri ribelli sanno mantenere intatta.

Clicca qui per vedere le foto di Machine Gun Kelly a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

Machine Gun Kelly

MACHINE GUN KELLY: la scaletta del concerto di Bologna

outlaw overture
starman
dont wait run fast
maybe / Wild Boy / El Diablo
ay!
F*CK YOU, GOODBYE (The Kid LAROI cover) (Partial)
goddamn
I Think I’m OKAY
title track
drunk face
bloody valentine
forget me too
B-Stage
Who I Was (NF cover) (Second verse only)
times of my life
(Live debut)
27 / kiss kiss / love race (Acoustic Medley)
Bad Things (Tour debut; partial)

Main Stage
Iris (Goo Goo Dolls cover) (with Julia Wolf)
treading water (Tour debut)
DAYWALKER (Tour debut)
concert for aliens
my ex’s best friend
jawbreaker
nothing inside
twin flame / play this when i’m gone
papercuts
Lonely Road
cliché
sweet coraline
vampire diaries
why are you here (Acapella Snippet)

In this article:, , , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Concerti

Per la prima volta i KNEECAP: a giugno 4 concerti a Milano, Bologna, Roma e Bari

Tra i nomi più incendiari della scena musicale internazionale, i Kneecap annunciano l’arrivo in Italia per la prima volta con il Fenian Tour, in...

5 giorni ago
Mecna in concerto all'Estragon di Bologna Gennaio 2026 Mecna in concerto all'Estragon di Bologna Gennaio 2026

Reportage Live

MECNA: le foto del concerto all’Estragon di Bologna

Mecna in concerto all'Estragon di Bologna a Gennaio 2026, le foto del live.

31/01/2026
Raye in concerto all'Unipol Arena di Bologna 2026 Raye in concerto all'Unipol Arena di Bologna 2026

Reportage Live

RAYE + Absolutely + Amma: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Arena di Bologna

RAYE in concerto all'Unipol Arena di Bologna a Gennaio 2026, le foto e la scaletta del live.

31/01/2026
Franco126 in concerto all'Estragon di Bologna Franco126 in concerto all'Estragon di Bologna

Reportage Live

FRANCO126: le foto del concerto all’Estragon Club di Bologna

Franco126 in concerto all'Estragon Club di Bologna a Gennaio 2026, le foto del live.

16/01/2026