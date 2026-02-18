MACHINE GUN KELLY: le foto e la scaletta del concerto alla Unipol Arena di Bologna

Foto di Andrea Ripamonti



MGK è arrivato sul palco dell’Unipol Arena domenica lo scorso 15 febbraio 2026 con Lost Americana Tour. Unico e imperdibile appuntamento italiano (ovviamente SOLD OUT) di uno degli artisti più versatili del panorama mondiale: rap, punk e ribellione in un unico show indimenticabile.

Machine Gun Kelly ci ha guidato in un viaggio sonoro tra ribellione e libertà, mescolando le chitarre cariche di emozione del nuovo album “Lost Americana“ alle hit che hanno scalato le classifiche mondiali.

Dall’apertura con “starman” fino all’esplosione di “bloody valentine” e “my ex’s best friend”, passando per un toccante set acustico e una sorpresa speciale: la cover di “Iris” insieme alla special guest Julia Wolf.

Oltre la maschera della superstar, c’è Colson Baker (classe 1990), l’uomo che ha saputo trasformare Machine Gun Kelly in un brand globale di versatilità. Partito dalle strade di Cleveland come rapper underground, MGK ha rotto gli schemi nel 2020 con Tickets to My Downfall, l’album che lo ha eletto nuovo portavoce della scena rock contemporanea. Oggi, diviso tra una carriera da attore e palchi sold out, Colson resta una delle figure più magnetiche e discusse della musica americana, capace di fondere punk, rap e pop con un’urgenza comunicativa che solo i veri ribelli sanno mantenere intatta.

MACHINE GUN KELLY: la scaletta del concerto di Bologna

outlaw overture

starman

dont wait run fast

maybe / Wild Boy / El Diablo

ay!

F*CK YOU, GOODBYE (The Kid LAROI cover) (Partial)

goddamn

I Think I’m OKAY

title track

drunk face

bloody valentine

forget me too

B-Stage

Who I Was (NF cover) (Second verse only)

times of my life

(Live debut)

27 / kiss kiss / love race (Acoustic Medley)

Bad Things (Tour debut; partial)

Main Stage

Iris (Goo Goo Dolls cover) (with Julia Wolf)

treading water (Tour debut)

DAYWALKER (Tour debut)

concert for aliens

my ex’s best friend

jawbreaker

nothing inside

twin flame / play this when i’m gone

papercuts

Lonely Road

cliché

sweet coraline

vampire diaries

why are you here (Acapella Snippet)