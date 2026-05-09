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BLANCO: le foto del concerto alla Unipol Arena di Bologna

Blanco in concerto alla Unipol Arena di Bologna. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

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Blanco in concerto all'Unipol Arena di Bologna Maggio 2026
Blanco in concerto all'Unipol Arena di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it

Foto di Giulia Troncon

Dopo i successi da record e un percorso che lo ha consacrato tra gli artisti più amati della scena italiana Blanco torna live con un tour che promette di essere esplosivo, intenso, imperdibile. Blanco con il suo Live 2026 – Il primo tour nei palazzetti, ha fatto tappa all’Unipol Arena venerdì 8 maggio 2026. 

Clicca qui per vedere le foto di Blanco a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

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