BLANCO: le foto del concerto alla Unipol Arena di Bologna

Foto di Giulia Troncon

Dopo i successi da record e un percorso che lo ha consacrato tra gli artisti più amati della scena italiana Blanco torna live con un tour che promette di essere esplosivo, intenso, imperdibile. Blanco con il suo Live 2026 – Il primo tour nei palazzetti, ha fatto tappa all’Unipol Arena venerdì 8 maggio 2026.

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