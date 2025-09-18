MGK + Julia Wolf in concerto il 15 febbraio 2026 all’Unipol Arena di Bologna

Arriva in Italia MGK con un nuovo grande appuntamento domenica 15 febbraio 2026 all’Unipol Arena di Bologna, in cui porterà, oltre ai suoi famosissimi brani di repertorio, il nuovo disco “lost americana”, uscito l’8 agosto.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3K7Zgsu

E su > https://ticketmasteritalia.46uy.net/mgk

Il nuovo album intitolato “lost americana“, come descritto nel trailer dell’album, narrato dalla voce inconfondibile dell’iconico Bob Dylan, il disco “è una personale esplorazione del sogno americano, un viaggio alla ricerca di ciò che è andato perduto. È una lettera d’amore rivolta ai sognatori, vagabondi, ribelli. È una mappa sonora di luoghi dimenticati, un tributo allo spirito della reinvenzione e alla ricerca della vera essenza della libertà americana”.

In tutto questo lavoro, mgk ribadisce il suo caratteristico sound alternative-pop rock ricco di chitarre cariche di emozione e sonorità cinematografiche con l’aiuto dei suoi collaboratori e amici di lunga data SlimXX, BazeXX, Nick Long, No Love To The Middle Child, Travis Barker e altri.

Dopo il grande successo degli album “TICKETS TO MY DOWNFALL” e “MAINSTREAM SELLOUT”, mgk compone un’ode agli outsider che tracciano il proprio percorso verso la scoperta di sé. “lost americana” rende infatti omaggio all’arte della reinvenzione. È musica per i momenti di transizione, in cui il passato svanisce e il futuro è ancora tutto da creare.

Ora, con sonorità in continua evoluzione, mgk ridefinisce il significato di vero artista in grado di spaziare fra i generi.

La famosa superstar ha superato le aspettative del genere pubblicando nel 2020 l’acclamato album “Tickets to My Downfall”. L’album, disco di platino, ha raggiunto la vetta della classifica Billboard 200 ed è stato il suo primo lavoro a raggiungere il primo posto. L’album ha piazzato 18 brani nella classifica Hot Rock Songs. I singoli di platino “bloody valentine” e “my ex’s best friend” hanno entrambi raggiunto il primo posto nella classifica Alternative. Il suo album successivo, “mainstream sellout”, è diventato il suo secondo album a raggiungere il primo posto nella classifica Billboard 200 ed è stato nominato per il Grammy Award 2023 come “Miglior album rock” ed è stato supportato da un tour nordamericano ed europeo con stadi e arene sold-out. La tappa statunitense si è conclusa nella città natale di mgk, Cleveland, all’Huntington Bank Stadium, davanti a 50.000 fan, rendendolo il primo e unico artista originario dell’Ohio ad aver fatto il tutto esaurito allo stadio. Ora, con sonorità in continua evoluzione, mgk ridefinisce il significato di vero artista in grado di spaziare fra i generi.

MGK

special guest: Julia Wolf

domenica 15 febbraio 2026 all’Unipol Arena di Bologna

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 12:00 di mercoledì 24 settembre. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 12:00 di giovedì 25 settembre.

