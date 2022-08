MEGADETH: il 1° settembre a Milano il release party del nuovo album “The Sick, The Dying… And The Dead!”

Giovedì 1° settembre dalle 21.30 l’Headbangers Pub di Milano presenterà in anteprima l’ascolto del nuovo album dei Megadeth, “The Sick, The Dying… And The Dead!”, in uscita il 2 settembre su Universal. Durante il Release Party sarà possibile vincere cd e vinili del nuovo album della band gentilmente offerti da Universal in collaborazione con NeeCee Agency!

Evento Facebook: https://fb.me/e/5ZKXTlS2b

“The Sick, The Dying… And The Dead!” consolida il furioso ritorno alla forma iniziato con Dystopia, vincitore di un Grammy, spingendosi in avanti musicalmente e segnando il recente trionfo di Mustaine contro il cancro alla gola. L’album, che vede riunito il leader dei MEGADETH e architetto sonoro Dave Mustaine con il co-produttore Chris Rakestraw (Danzig, Parkway Drive), che insieme hanno curato Dystopia del 2016, è stato registrato nello studio casalingo di Mustaine a Nashville, Tennessee, con il chitarrista Kiko Loureiro e il batterista Dirk Verbeuren. Il bassista Steve DiGiorgio è intervenuto temporaneamente per registrare l’album; con l’inizio del recente tour dei MEGADETH, l’ex membro dei Megadeth James LoMenzo è rientrato nella famiglia MEGADETH come bassista fisso.

“Per la prima volta dopo tanto tempo, tutto ciò di cui avevamo bisogno in questo disco è al suo posto”, ha dichiarato entusiasta Dave Mustaine. “Non vedo l’ora che il pubblico lo ascolti!”.

“The Sick, The Dying… And The Dead!” sarà pubblicato in CD e vinile, oltre che in formato digitale attraverso tutti i partner online. L’edizione limitata deluxe sarà disponibile in Italia esclusivamente sullo store ufficiale di Universal Music e può essere preordinata QUI.



“The Sick, The Dying… And The Dead!” fonde riff ultra-frenetici, assoli ferocemente intricati e lo spirito avventuroso per cui il quartetto è noto, il tutto condito con il virtuosismo e la precisione che lo contraddistinguono e il singolare ringhio sardonico di Mustaine. Quest’album combina tutti i leitmotiv musicali che hanno reso i MEGADETH dei costanti distruttori del metal e dei venerati portabandiera del genere.