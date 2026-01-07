MEGADETH: l’evento cinematografico “Behind The Mask” al cinema il 22, 23 e 24 gennaio

I MEGADETH, le leggendarie icone del metal, presentano MEGADETH: BEHIND THE MASK, l’evento cinematografico globale che debutterà sui grandi schermi di tutto il mondo e arriverà in Italia solo il 22, 23 e 24 gennaio, in occasione dell’uscita dell’ultimo album in studio della band previsto per il 23 gennaio. Il film sarà proiettato in oltre 1.000 cinema in più di 35 Paesi e i biglietti sono disponibili da oggi, 11 dicembre.

In MEGADETH: BEHIND THE MASK, Dave Mustaine ripercorre quattro decenni di storia della band, condividendo storie inedite, retroscena creativi e riflessioni personali. Il pubblico potrà assistere alla prima mondiale del nuovo album omonimo dei MEGADETH nella sua interezza, arricchita da un’intervista retrospettiva sui 40 anni di carriera e dalle riflessioni traccia per traccia di Mustaine sull’ultimo album in studio della band. Questo speciale listening party offrirà un primo ascolto esclusivo di un progetto musicale epocale. MEGADETH: BEHIND THE MASK è una celebrazione immersiva di una delle band più influenti della storia del metal, ne cattura l’eredità, inaugurando un nuovo, potente capitolo.

«Questo evento di ascolto sarà incredibile» afferma DAVE MUSTAINE dei MEGADETH. «Non vedo l’ora di condividerlo con migliaia dei miei più cari amici in tutto il mondo. Sono profondamente grato a chi ha contribuito a dare vita a questo film, soprattutto a voi, i fan! Ora accendiamo tutto… e passate i popcorn!».

In vista dell’uscita del film e dell’album, i MEGADETH — Dave Mustaine, Teemu Mäntysaari (chitarre solista, ritmica e acustica), James LoMenzo (basso) e Dirk Verbeuren (batteria) — hanno pubblicato due brani: “I Don’t Care” (guarda il video QUI e ascolta il brano QUI) e “Tipping Point”, il primo singolo dell’album (guarda il video QUI e ascolta il brano QUI).

I MEGADETH hanno inoltre annunciato una bonus track speciale dall’album: una versione reimmaginata di “Ride The Lightning”, che MUSTAINE ha co-scritto con James Hetfield, Cliff Burton e Lars Ulrich dei Metallica, e che fu la title track del loro album del 1984. È possibile preordinare l’album, pubblicato tramite la label Tradecraft di DAVE MUSTAINE in collaborazione con la nuova etichetta BLKIIBLK del gruppo Frontiers Label Group.