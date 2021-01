MARTIN GORE: è uscito il nuovo EP “Howler”

Martin Gore, cantautore e membro fondatore dei Depeche Mode, presenta l’ipnotico video del nuovo incalzante pezzo ‘Howler’, diretto da NYSU (Bastille, New Order, Wild Beasts).



Come un incubo ricorrente, che diventa più vivido con il passare del tempo, il video attinge dal ritmo incalzante della musica per immergerci nel tormento e ci porta al culmine.



“Per realizzare ‘Howler’ sono partito dalla mia voce, modificandola con il sintetizzatore, usando il warped delay ed altri effetti. Ne è uscito un sound che non era umano. sembrava quasi derivasse da un primate” Martin dice riguardo al singolo. “ Mi è piaciuta l’idea di un confine poco definito tra uomini e scimmie. Ci crediamo così evoluti e superiori. Ultimamente però, sto molto rivalutando quest’affermazione.“

NYSU dice del video, “quando ho sentito ‘Howler’ la prima volta, avevo la sensazione di trovarmi dentro la mente di una scimmia, della sua incoscienza.

Era brutale, primordiale, ma allo stesso tempo intelligent, quasi umano. Il video è il tentativo di mostrare il momento esatto in cui le scimmie si sono evolute in umani, o forse quando gli uomini sono regrediti in animali.”



Sono passati 5 anni da quando Martin pubblicò l’acclamato album strumentale MG. “Mandrill” segue la pubblicazione dell’ultimo album dei Depeche Mode Spirit nel 2017.

