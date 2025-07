IOSONOUNCANE presenta la colonna sonora del documentario “I diari di mio padre”

La colonna sonora de “I diari di mio padre”, in uscita in versione LP il 12 settembre per Tanca (Trovarobato), è la terza release della collana Il suono attraversato, dedicata alle musiche scritte negli ultimi anni da IOSONOUNCANE per cinema, teatro e sonorizzazioni.



“I Diari di Mio Padre”, documentario firmato da Ado Hasanovic e presentato in questi mesi in giro per le sale europee, ci trasporta nell’agosto del 1993. In quell’estate, Bekir Hasanović si procura una videocamera, trasformandola nello strumento che gli permetterà di documentare la quotidianità a Srebrenica nei giorni cupi della guerra.



Con la sua troupe improvvisata, Bekir cattura immagini che rivelano un ritratto inedito di una popolazione sospesa tra la disperazione e una sorprendente capacità di restare ancorata alla realtà.

Suo figlio Ado parte proprio da quei filmati – e dai diari scritti dallo stesso padre – per ricostruire la figura paterna e indagare come Bekir sia sopravvissuto alla Marcia della Morte e al genocidio di Srebrenica.

Il documentario ci accompagna nella storia di un padre e un figlio che non hanno mai potuto affrontare fino in fondo ciò che hanno vissuto.



Quando IOSONOUNCANE è stato chiamato a lavorare alle musiche de “I diari di mio padre”, il montaggio, protrattosi per circa due anni, era già stato completato.

In fase di lavorazione erano stati utilizzati molti brani che dovevano essere sostituiti con una colonna sonora originale, senza dover rimettere mano al montaggio.



Dopo una primissima fase esplorativa in cui erano state proposte improvvisazioni distorte realizzate con diversi sintetizzatori, IOSONOUNCANE e Ado Hasanovic si sono incontrati per la prima volta a Bologna, trascorrendo due giorni in studio per conoscersi e parlare del film.



La via musicale d’accesso al film è scaturita da alcuni campionamenti dal Requiem di Mozart, isolandone singoli passaggi armonici e rallentandoli a dismisura. In un secondo momento su questi campionamenti sono state composte stratificazioni armoniche di sintetizzatori finché, in un dato momento, si è pensato di tirare fuori dalla custodia una diamonica a bocca e di suonare di getto il tema del film, quello di Bekir e Srebrenica.

Il passaggio successivo è stata la declinazione del tema su vari strumenti, per arrivare alla fase finale del lavoro dove sono state composte le musiche scena per scena.



“I diari di mio padre”, in uscita in versione LP e digitale il 12 settembre per Tanca (Trovarobato), è la terza uscita della collana Il suono attraversato e segue l’uscita delle altre colonne sonore realizzate da IOSONOUNCANE di Berlinguer – La grande ambizione e Lirica Ucraina.