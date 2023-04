Iosonouncane e Paolo Angeli: esce il 9 giugno il disco live “Jalitah”

Il 9 giugno 2023 uscirà Jalitah, disco live che racconta lo straordinario incontro tra Iosonouncane e Paolo Angeli.

Jalitah è il nome di un arcipelago situato nel canale sardo-tusino e rappresenta pienamente questo album, nel quale le canzoni, risalendo profondità spesso abissali, riemergono dal flusso di improvvisazioni libere.

Il duo ridisegna le mappe della musica italiana, annullando i confini tra avanguardia e forma canzone, realizzando un disco in cui la sperimentazione dialoga “vis a vis” con la solennità lirica di alcune delle composizioni più conosciute di Incani. L’universo cangiante della chitarra sarda preparata di Angeli entra in collisione con il monolite multicolore di Iosonouncane. Tra le secche affioranti di Jalitah, a noi rimangono i resti di schegge impazzite che piovono dal cielo, alternando paesaggi acustici di infinita liricità e barriere di rumore bianco, per rompere definitivamente il confine tra la musica leggera e la musica d’avanguardia.



Il disco è stato registrato dal vivo nel tour intrapreso assieme nel marzo del 2018. Il Duo aveva debuttato nel 2017 dopo una breve residenza milanese che era stata presentata lo stesso anno all’interno del cartellone di Linecheck.

Il successo del concerto e la voglia di continuare ad esplorare l’interazione tra improvvisazione e composizione ha portato all’organizzazione del tour teatrale che ha toccato vari teatri tra cui il Teatro Duse di Bologna, l’Auditorium di Roma e il teatro del Conservatorio di Cagliari in una serie di date sold out.



Il materiale qui presentato è stato registrato in parte anche durante il tour estivo, che ha toccato vari festival e rassegne quali “Villa Ada incontra il Mondo” e il festival “Abbabula” in Sardegna.



Jalitah riunisce due delle voci più autorevoli della Sardegna contemporanea. Entrambi gli artisti nell’ultimo periodo hanno visto i loro rispettivi album raggiungere consensi di pubblico e di critica. Dal caso discografico di “IRA” nel 2021 (l’ultimo album di Iosonouncane) a quello della candidatura al Grammy per “RADE” (ultima fatica di Paolo Angeli), il duo interseca due visioni del fare musica che mettono al centro l’attività di ricerca e sperimentazione, unite alla più totale libertà espressiva.



È attivo il preordine di vinili e CD a questo link:

https://panicopanico.myshopify.com/products/jalitah



Il disco, registrato da Azzurra Fragale,uscirà per AnMa Productions e Tanca Records.



Il progetto grafico è di Rocco Marchi, le foto sono di Nanni Angeli.