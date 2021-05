IOSONOUNCANE: esce il 14 maggio il nuovo album “IRA”

IRA, il nuovo album di IOSONOUNCANE, uscirà il prossimo 14 maggio per Numero1 e Trovarobato con distribuzione Sony, un album monumentale: 17 tracce per 1 ora e 50 minuti di musica. Dopo il grande successo del lavoro precedente DIE, IRA si candida tra gli album italiani più innovativi e coraggiosi del nostro tempo.

IOSONOUNCANE tornerà in concerto quest’estate con un set inedito, totalmente differente da quello in cui eseguirà IRA integralmente, con i musicisti che l’hanno suonato, tour previsto per la primavera del 2022. Il set di quest’estate che vedrà IOSONOUNCANE affiancato da Amedeo Perri e Bruno Germano, sarà composto da brani di IRA e non solo.

Ecco le prime date annunciate:

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/iosonouncane2021



30.06 Ferrara – Ferrara sotto le stelle

10.07 Riola Sardo (OR) – Parco dei Suoni

15.07 Genova – Arena del Mare

23.07 Roma – Villa Ada

24.07 Marina di Camerota (SA) – Meeting del Mare

12.08 Maida (CZ) – Color Fest

13.08 Locorotondo (BA) – Locus Festival

20.08 San Mauro Pascoli (FC) – Acieloaperto



La sera del 13 maggio, alle ore 19.00 (a poche ore dalla sua uscita sulle piattaforme digitali che avverrà a mezzanotte) sarà possibile ascoltare IRA in alcuni club italiani. L’evento vuole colmare il vuoto che si è venuto a creare nell’ultimo anno dal momento che era nelle intenzioni di IOSONOUNCANE suonare IRA con un tour prima della sua pubblicazione discografica.

Si tratta quindi di una proposta di ritorno ad un ascolto comunitario, nei club che solitamente programmano musica dal vivo e che hanno contribuito, concerto dopo concerto, alla vicenda artistica di IOSONOUNCANE.

Ascoltare IRA insieme ad un pubblico, necessariamente ristretto dalle norme vigenti, vuole essere un gesto tangibile, un’indicazione chiara sul significato di questo nuovo album.

Queste sono le venue al momento confermate che aderiscono al progetto:

Milano – Apollo Club

Torino – OGR

Bologna – Locomotiv Club

Roma – Monk

Brescia – Latteria Molloy

Ravenna – Bronson Club

Marghera (VE) – Argo16

Bari – Officina degli Esordi

Pordenone – Capitol

Genova – Circolo CANE

Pisa – Lumiere

Ferrara – Arci Bolognesi

Bergamo – Edoné

Foligno – Spazio Zut

Pesaro – Spazio Webo

Milano – Arci Bellezza



A questo link è possibile prenotarsi: http://bit.ly/ascoltipubblici