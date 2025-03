IOSONOUNCANE: annunciata la ristampa in vinile per i dieci anni di DIE e due date esclusive in solo acustico

DIE, il secondo album in studio di IOSONOUNCANE, senza ombra di dubbio uno dei dischi più importanti della scena indipendente italiana, compie dieci anni. Per questo importante traguardo Tanca Records e Trovarobato annunciano la ristampa in vinile, tiratura limitata, di questo iconico disco.



DIE di IOSONOUNCANE costituisce nella discografia dell’artista sardo, il passaggio tra il debutto, La Macarena su Roma, che segnava l’allontanamento dalla nuova scena cantautorale italiana con un album di elettronica low-fi dall’approccio politico e dai testi torrenziali, all’approdo in un mondo sonoro e lirico completamente diverso, con riferimenti musicali da Battisti agli Animal Collective, toccando sonorità rock progressive e con testi brevi, scarni, quasi delle preghiere.

Il risultato è stato un caso discografico, un album sperimentale che è diventato album dell’anno, trainato anche da un singolo sui generis come Stormi che è stato condiviso dalla fan base facendolo diventare disco d’oro per il download digitale ad anni di distanza dall’uscita. Un disco che dopo premi e riconoscimenti ha continuato a vivere per anni anche attraverso i suoi memorabili tre tour: uno da solista, uno in duo acustico e uno con la Mandria, la band che IOSONOUNCANE ha formato per eseguire il suo repertorio dal vivo con anche concerti sold out a Berlino, Londra, Parigi senza dimenticare la straordinaria performance al Primavera Sound di Barcellona nel 2017.

Dopo una decade DIE non è invecchiato e può essere ancora descritto come lo fu per la sua uscita: un disco esistenzialista e anarchico, profondamente arcaico e per questo radicalmente moderno.



In occasione della ristampa di DIE, a dieci anni dalla sua uscita, IOSONOUNCANE annuncia due concerti in solo acustico. I due eventi esclusivi vedranno l’artista sardo voce e chitarra sul palco del Locomotiv Club di Bologna nei giorni 31 marzo e 1 aprile 2025.

Le prevendite si apriranno domani, martedì 18 marzo, dalle ore 12 qui:

https://www.panicoconcerti.com/artisti/iosonouncane/