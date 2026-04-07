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IOSONOUNCANE annuncia il tour estivo 2026 in acustico

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IOSONOUNCANE | Foto di Ale Morana
IOSONOUNCANE | Foto di Ale Morana

IOSONOUNCANE torna dal vivo quest’estate con una serie di concerti in acustico, nello stesso formato scarno ed essenziale con il quale aveva tenuto quattro concerti a Bologna, al Locomotiv Club fra marzo e aprile del 2025.

IOSONOUNCANE è attualmente impegnato in studio, nella scrittura di colonne sonore e nella realizzazione di diverse sonorizzazioni tra cui quella per la mostra “Luigi Ghirri. A series of dreams – Paesaggi visivi e paesaggi sonori” all’interno della quale sarà possibile ascoltare l’installazione “Oltre quei monti il mare” che Jacopo Incani sta realizzando in questi mesi e che debutterà il 30 aprile 2026 presso il Palazzo dei Musei di Reggio Emilia.

Questi concerti, nel formato chitarra e voce, rappresentano quindi delle parentesi all’interno di un periodo fertile e creativo, in cui IOSONOUNCANE riproporrà brani dai suoi album e cover nella forma più diretta e immediata possibile.

Ecco l’elenco delle date confermate:

12 giugno Lucca – Auditorium San Francesco
13-14 giugno Cagliari – EXMA / Giornate del Respiro
15 giugno Nuoro – TEN Teatro Eliseo Nuoro
28 giugno Castello Magalotti, Fiastra (MC) – Fiastrapalooza
4 luglio Galzignano Terme (PD) – Anfiteatro del Venda
5 luglio Soliera (MO) – Arti Vive Festival
11 luglio Catania – Teatro Antico – AZUL | Zō
12 luglio Tornimparte (AQ) – Paesaggi Sonori

Il tour debutterà a Lucca il 12 giugno per spostarsi in Sardegna con tre date, ospite di Sardegna Teatro: a Cagliari all’EXMA – sabato 13 e domenica 14 giugno, nell’ambito del festival Giornate del Respiro – e lunedì 15 al TEN Teatro Eliseo di Nuoro. 

IOSONOUNCANE tornerà anche all’Anfiteatro del Venda a Padova e sarà ospite del festival Artivive a Soliera. Ci sarà tempo per una tappa in Sicilia a Catania (Teatro Antico), alcune date sui monti delle Marche (Fiastrapalooza) e dell’Abruzzo (Paesaggi Sonori). 

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