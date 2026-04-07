IOSONOUNCANE annuncia il tour estivo 2026 in acustico

IOSONOUNCANE torna dal vivo quest’estate con una serie di concerti in acustico, nello stesso formato scarno ed essenziale con il quale aveva tenuto quattro concerti a Bologna, al Locomotiv Club fra marzo e aprile del 2025.



IOSONOUNCANE è attualmente impegnato in studio, nella scrittura di colonne sonore e nella realizzazione di diverse sonorizzazioni tra cui quella per la mostra “Luigi Ghirri. A series of dreams – Paesaggi visivi e paesaggi sonori” all’interno della quale sarà possibile ascoltare l’installazione “Oltre quei monti il mare” che Jacopo Incani sta realizzando in questi mesi e che debutterà il 30 aprile 2026 presso il Palazzo dei Musei di Reggio Emilia.



Questi concerti, nel formato chitarra e voce, rappresentano quindi delle parentesi all’interno di un periodo fertile e creativo, in cui IOSONOUNCANE riproporrà brani dai suoi album e cover nella forma più diretta e immediata possibile.

12 giugno Lucca – Auditorium San Francesco

13-14 giugno Cagliari – EXMA / Giornate del Respiro

15 giugno Nuoro – TEN Teatro Eliseo Nuoro

28 giugno Castello Magalotti, Fiastra (MC) – Fiastrapalooza

4 luglio Galzignano Terme (PD) – Anfiteatro del Venda

5 luglio Soliera (MO) – Arti Vive Festival

11 luglio Catania – Teatro Antico – AZUL | Zō

12 luglio Tornimparte (AQ) – Paesaggi Sonori



Il tour debutterà a Lucca il 12 giugno per spostarsi in Sardegna con tre date, ospite di Sardegna Teatro: a Cagliari all’EXMA – sabato 13 e domenica 14 giugno, nell’ambito del festival Giornate del Respiro – e lunedì 15 al TEN Teatro Eliseo di Nuoro.

IOSONOUNCANE tornerà anche all’Anfiteatro del Venda a Padova e sarà ospite del festival Artivive a Soliera. Ci sarà tempo per una tappa in Sicilia a Catania (Teatro Antico), alcune date sui monti delle Marche (Fiastrapalooza) e dell’Abruzzo (Paesaggi Sonori).