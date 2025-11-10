Connect with us

Dischi

Il ritorno dei SUBSONICA: venerdi 14 novembre il nuovo singolo “RADIO MOGADISCIO”

SUBSONICA_credits Ivan Cazzola
SUBSONICA_credits Ivan Cazzola

 I SUBSONICA annunciano il loro ritorno sulle scene e frequenze musicali con “Radio Mogadiscio”, il nuovo singolo fuori ovunque venerdì 14 novembre per Epic Records/Sony Music Italy. Il brano, da oggi in pre-save, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Con “Radio Mogadiscio” – che arriva a distanza di quasi due anni dall’ultimo album “Realtà Aumentata” – i Subsonica oltrepassano il Mediterraneo spalancando le porte a nuovi scenari. A viaggi ed esperienze reali, come quella vissuta dalla band a Essaouira in Marocco durante la scrittura del nuovo album, e a suggestioni del tutto immaginarie. 

Il titolo della canzone rende omaggio alla storia vera del Colonnello Abshir Hashi Alì, che nella città di Mogadiscio in Somalia si è fatto custode di un prezioso archivio fatto di più di 100.000 canzoni – oltre a registrazioni di poesie, opere teatrali e molto altro – distribuite su nastri, cassette e dischi (oggi tutti digitalizzati) dal valore culturale inestimabile, sopravvissuto a una lunga storia di devastazioni, saccheggi e bombardamenti. 

La canzone è un vero viaggio tra memoria e speranza, un simbolo di apertura e di resistenza attraverso la musica.

Racconta la band: «Radio Mogadiscio è una canzone che omaggia la libertà, l’ingenuità, la follia degli avventurieri di ieri e di oggi. E con loro lo spirito di chi, ancora prima ancora di imporsi una meta, sfugge dall’asfissia dei confini e delle imposizioni. È un brano senza meta, soleggiato da appunti di geografie immaginarie che oltrepassano, innanzitutto, le frontiere più vicine a noi. Il riferimento a Radio Mogadiscio e al suo prezioso archivio musicale, è un tributo ad una storia appassionante che ha come protagonista il Colonnello Abshir Hashi Alì, colui che da anni custodisce in una Somalia devastata da guerre e rivalità sanguinose, vecchi nastri pieni di sonorità visionarie che oggi fanno impazzire gli alternativi di mezzo mondo. E lo fa, talvolta a rischio dell’incolumità, nella certezza di proteggere parte fondamentale dell’identità di una nazione che un giorno vorrebbe poter rivedere unita e ricostruita».

Aggiunge Marino Capitanio – Design Director della band – a proposito della cover «La copertina di “Radio Mogadiscio” raffigura un circuito radio immaginario a forma di Somalia; è una reliquia di comunicazioni perdute, un’eco che apre questo nuovo viaggio tra paesaggi interiori, memorie e trasmissioni dimenticate».

Il ritmo di questo brano apre la strada ad un nuovo capitolo della band, che l’anno prossimo si appresta a celebrare il trentennale di carriera.

