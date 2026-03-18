SUBSONICA: 30 anni di “Cieli su Torino”. Arriva il nuovo album “Terre Rare” e la città diventa un museo a cielo aperto

Il cuore di Torino batte a ritmo di rock elettronico. In una mattinata che sa di storia e di futuro, i Subsonica hanno attraversato Piazza Vittorio Veneto per incontrare la stampa nella prestigiosa Sala dei Mappamondi.

Un breve tragitto a piedi, tra i portici che li hanno visti nascere nel 1996, per presentare quello che non è solo un disco, ma un vero e proprio manifesto per il loro trentennale: il nuovo album “Terre Rare”, in uscita il prossimo 20 marzo.

Parlare della storia dei Subsonica significa raccontare un ecosistema culturale più ampio della sola musica, tra le trasformazioni urbane della Torino dei primi anni ‘90 e quelle che stavano attraversando la cultura pop internazionale. È in questo contesto di sperimentazioni e fermento che si sviluppa il percorso della band.

“Terre Rare”: un atlante sonoro tra deserto ed elettronica

Dopo dieci album e tre decenni di esplorazioni, i Subsonica tornano con il loro undicesimo lavoro in studio. “Terre Rare” è un disco che rifiuta la fretta delle hit per abbracciare la dimensione del viaggio.

Il sound si fa più organico, arricchito da strumenti raccolti durante un viaggio sulle sponde del Mediterraneo, come il Guembri e le Krakeb, utilizzati per dare vita a brani come “Ghibli”. L’album è stato anticipato dai singoli “Radio Mogadiscio” e “Il Tempo in me”, ai quali si aggiunge oggi “Straniero”, il terzo estratto che vede la collaborazione con la giovane cantante di origine palestinese TÄRA.

“Terre Rare” rappresenta inevitabilmente anche un passaggio di età, qui simboleggiato dalla Croce Tuareg usata come base grafica per creare una nuova stella, da sempre presente in varie progressive declinazioni del segno grafico dei Subsonica.

Cieli su Torino 96-26: Quattro notti speciali alle OGR

Per celebrare i 30 anni di carriera, la band tornerà a casa con “CIELI SU TORINO 96-26”. Quattro concerti speciali alle OGR Torino il 31 marzo, 1, 3 e 4 aprile 2026. La risposta del pubblico è stata fulminea: le date sono già completamente sold out.

Ogni serata presenterà una scaletta diversa e si concluderà con un dj set dove i membri della band si alterneranno in consolle per ripercorrere trent’anni di musica a 360°.

Le OGR Torino, l’hub della Fondazione CRT, sono un centro di cultura e innovazione unico in Europa, dedicato alla sperimentazione: culturale, artistica e musicale nelle OGR Cult, scientifica, tecnologica e imprenditoriale nelle OGR Tech.

Torino si trasforma: Mostre, Tram e Workshop

Dal 31 marzo al 12 aprile, Torino non sarà solo la cornice dei concerti, ma un’estensione del mondo Subsonica.

Racconta la band: «La nostra storia, a partire dalle sue origini, è inseparabile dalla nostra Città. Senza la Torino di quegli anni non saremmo mai esistiti, o sarebbe comunque stata tutta un’altra vicenda. Per questo motivo, per festeggiare un traguardo trentennale, che mai avremmo creduto possibile, vogliamo che la Città sia al centro. Con i suoi luoghi per noi più importanti e rappresentativi, i “nostri luoghi” a segnare un percorso che incornicerà i quattro concerti. In pratica, oltre ai live, vorremmo anche fare vivere a chi deciderà di raggiungerci, una Torino diversa, raccontata attraverso le nostre canzoni, immagini, storie.»

Grazie alla collaborazione con Consiste Entertainment, sono previste numerose iniziative:

Rientro in Atmosfera : Una mostra antologica nel Duomo delle OGR con memorabilia, strumenti storici e costumi di scena.

: Una mostra antologica nel Duomo delle OGR con memorabilia, strumenti storici e costumi di scena. Istantanee : Fotografie inedite di grande formato esposte sotto i portici di via Po, Piazza San Carlo e Piazza Vittorio.

: Fotografie inedite di grande formato esposte sotto i portici di via Po, Piazza San Carlo e Piazza Vittorio. Nei Nostri Luoghi : Un percorso sonoro in 10 tappe iconiche della città, attivabile tramite QR code con i racconti della band.

: Un percorso sonoro in 10 tappe iconiche della città, attivabile tramite QR code con i racconti della band. Il Mio Dj by PNA : Un’esperienza itinerante su un tram che diventa club, con i dischi scelti da Samuel e dj amici.

: Un’esperienza itinerante su un tram che diventa club, con i dischi scelti da Samuel e dj amici. Workshop alle Gru: Tra aprile e maggio, i cinque componenti della band guideranno laboratori gratuiti aperti al pubblico.

Il Tour Estivo: “Terre Rare 96-26”

La celebrazione non si fermerà all’ombra della Mole. Dal 26 giugno, i Subsonica partiranno per il tour estivo che toccherà i principali festival italiani.

Biglietti in vendita:

su Ticketone > https://tidd.ly/4cI9A6u

su Vivaticket > https://tidd.ly/4aqcBXR

e su > https://ticketmaster.evyy.net/subsonica26

TERRE RARE 96-26

26/06 PADOVA, Sherwood Festival

29/06 BOLOGNA, Sequoie Music Park

10/07 LEGNANO (MI), Rugby Sound Festival

11/07 AREZZO, Men/go Music Fest

12/07 ROMA, Auditorium Parco della Musica (Cavea) – Roma Summer Fest

15/07 COLLEGNO (TO), Flowers Festival

17/07 PORDENONE, Pordenone Blues & Co

24/07 NAPOLI, Noisy Naples Fest

25/07 ANCONA, Flame Festival

27/07 GENOVA, Live in Genova – Porto Antico (Arena del Mare)

01/08 CAMIGLIATELLO SILANO (CS), Be Alternative Festival

02/08 CATANIA, Villa Bellini – Sotto il Vulcano Fest

13/08 MELPIGNANO (LE), Tagghiate Urban Fest

14/08 LOCOROTONDO (BA), Locus Festival

16/08 CABRAS (OR), Dromos Festival

20/08 BRESCIA, Festa di Radio Onda D’Urto

22/08 S. MAURO PASCOLI (FC), Acieloaperto Festival