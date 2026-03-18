SUBSONICA: 30 anni di “Cieli su Torino”. Arriva il nuovo album “Terre Rare” e la città diventa un museo a cielo aperto

Il cuore di Torino batte a ritmo di rock elettronico. In una mattinata che sa di storia e di futuro, i Subsonica hanno attraversato Piazza Vittorio Veneto per incontrare la stampa nella prestigiosa Sala dei Mappamondi.
Un breve tragitto a piedi, tra i portici che li hanno visti nascere nel 1996, per presentare quello che non è solo un disco, ma un vero e proprio manifesto per il loro trentennale: il nuovo album “Terre Rare”, in uscita il prossimo 20 marzo.
Parlare della storia dei Subsonica significa raccontare un ecosistema culturale più ampio della sola musica, tra le trasformazioni urbane della Torino dei primi anni ‘90 e quelle che stavano attraversando la cultura pop internazionale. È in questo contesto di sperimentazioni e fermento che si sviluppa il percorso della band.
“Terre Rare”: un atlante sonoro tra deserto ed elettronica
Dopo dieci album e tre decenni di esplorazioni, i Subsonica tornano con il loro undicesimo lavoro in studio. “Terre Rare” è un disco che rifiuta la fretta delle hit per abbracciare la dimensione del viaggio.
Il sound si fa più organico, arricchito da strumenti raccolti durante un viaggio sulle sponde del Mediterraneo, come il Guembri e le Krakeb, utilizzati per dare vita a brani come “Ghibli”. L’album è stato anticipato dai singoli “Radio Mogadiscio” e “Il Tempo in me”, ai quali si aggiunge oggi “Straniero”, il terzo estratto che vede la collaborazione con la giovane cantante di origine palestinese TÄRA.
“Terre Rare” rappresenta inevitabilmente anche un passaggio di età, qui simboleggiato dalla Croce Tuareg usata come base grafica per creare una nuova stella, da sempre presente in varie progressive declinazioni del segno grafico dei Subsonica.
Cieli su Torino 96-26: Quattro notti speciali alle OGR
Per celebrare i 30 anni di carriera, la band tornerà a casa con “CIELI SU TORINO 96-26”. Quattro concerti speciali alle OGR Torino il 31 marzo, 1, 3 e 4 aprile 2026. La risposta del pubblico è stata fulminea: le date sono già completamente sold out.
Ogni serata presenterà una scaletta diversa e si concluderà con un dj set dove i membri della band si alterneranno in consolle per ripercorrere trent’anni di musica a 360°.
Le OGR Torino, l’hub della Fondazione CRT, sono un centro di cultura e innovazione unico in Europa, dedicato alla sperimentazione: culturale, artistica e musicale nelle OGR Cult, scientifica, tecnologica e imprenditoriale nelle OGR Tech.
Torino si trasforma: Mostre, Tram e Workshop
Dal 31 marzo al 12 aprile, Torino non sarà solo la cornice dei concerti, ma un’estensione del mondo Subsonica.
Racconta la band: «La nostra storia, a partire dalle sue origini, è inseparabile dalla nostra Città. Senza la Torino di quegli anni non saremmo mai esistiti, o sarebbe comunque stata tutta un’altra vicenda. Per questo motivo, per festeggiare un traguardo trentennale, che mai avremmo creduto possibile, vogliamo che la Città sia al centro. Con i suoi luoghi per noi più importanti e rappresentativi, i “nostri luoghi” a segnare un percorso che incornicerà i quattro concerti. In pratica, oltre ai live, vorremmo anche fare vivere a chi deciderà di raggiungerci, una Torino diversa, raccontata attraverso le nostre canzoni, immagini, storie.»
Grazie alla collaborazione con Consiste Entertainment, sono previste numerose iniziative:
- Rientro in Atmosfera: Una mostra antologica nel Duomo delle OGR con memorabilia, strumenti storici e costumi di scena.
- Istantanee: Fotografie inedite di grande formato esposte sotto i portici di via Po, Piazza San Carlo e Piazza Vittorio.
- Nei Nostri Luoghi: Un percorso sonoro in 10 tappe iconiche della città, attivabile tramite QR code con i racconti della band.
- Il Mio Dj by PNA: Un’esperienza itinerante su un tram che diventa club, con i dischi scelti da Samuel e dj amici.
- Workshop alle Gru: Tra aprile e maggio, i cinque componenti della band guideranno laboratori gratuiti aperti al pubblico.
Il Tour Estivo: “Terre Rare 96-26”
La celebrazione non si fermerà all’ombra della Mole. Dal 26 giugno, i Subsonica partiranno per il tour estivo che toccherà i principali festival italiani.
Biglietti in vendita:
su Ticketone > https://tidd.ly/4cI9A6u
su Vivaticket > https://tidd.ly/4aqcBXR
e su > https://ticketmaster.evyy.net/subsonica26
TERRE RARE 96-26
26/06 PADOVA, Sherwood Festival
29/06 BOLOGNA, Sequoie Music Park
10/07 LEGNANO (MI), Rugby Sound Festival
11/07 AREZZO, Men/go Music Fest
12/07 ROMA, Auditorium Parco della Musica (Cavea) – Roma Summer Fest
15/07 COLLEGNO (TO), Flowers Festival
17/07 PORDENONE, Pordenone Blues & Co
24/07 NAPOLI, Noisy Naples Fest
25/07 ANCONA, Flame Festival
27/07 GENOVA, Live in Genova – Porto Antico (Arena del Mare)
01/08 CAMIGLIATELLO SILANO (CS), Be Alternative Festival
02/08 CATANIA, Villa Bellini – Sotto il Vulcano Fest
13/08 MELPIGNANO (LE), Tagghiate Urban Fest
14/08 LOCOROTONDO (BA), Locus Festival
16/08 CABRAS (OR), Dromos Festival
20/08 BRESCIA, Festa di Radio Onda D’Urto
22/08 S. MAURO PASCOLI (FC), Acieloaperto Festival