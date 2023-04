GORAN BREGOVIĆ: esce il 19 maggio il nuovo album “The Belly Buttom Of The World”

Nato a Sarajevo nel 1950, Goran Bregović è stato il fondatore e la forza creativa del gruppo rock Bijelo Dugme. Attivi dal 1974 al 1989, i Bijelo Dugme sono ampiamente considerati la band più popolare e influente emersa dai Balcani fino ad oggi, come dimostrato quando si sono riformati nel 2005 davanti a folle enormi per tre spettacoli di “addio”. Dopo lo scioglimento del gruppo, Goran si dedica a progetti da solista. Avendo già scritto alcune sonorizzazioni per progetti secondari durante il periodo trascorso con la band, ha intrapreso un periodo prolifico di scrittura di colonne sonore per film.

Collabora, tra gli altri, con il regista Emir Kusturica, componendo le musiche di “Les Temps des Gitans” (1989), “Arizona Dream” (1993) e “Underground” (1995), quest’ultimo vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes 1995.

GORAN BREGOVIĆ – Tour 2023

20 luglio VARESE Giardini Estensi – Area Fontana

6 agosto ASSISI Piazzale Rocca Maggiore

8 agosto MAJANO (UD) Festival di Majano

11 agosto MELPIGNANO (LE) Palazzo Marchesale

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3mBUAj8

Durante questo periodo, Goran ha anche registrato diversi album, collaborando con artisti provenienti da una vasta gamma di generi musicali. Tra questi, Iggy Pop, Asaf Avidan, i Gipsy Kings e gli ultimi Scott Walker, Cesaria Evora e Rachid Taha. Ha inoltre prodotto album di successo per la cantante polacca Kayah e per la star turca Sezen Aksu. Tuttavia, esibirsi sul palco è il lavoro e la vita di Goran Bregović…!

Nel 1997, dopo una lunga pausa, Goran ha ripreso ad esibirsi in concerti dal vivo, questa volta con la sua Wedding and Funeral Band composta da una banda di ottoni, un percussionista-vocalista e voci bulgare spesso arricchite da un sestetto vocale maschile e da un quartetto d’archi. Negli ultimi 25 anni ha girato il mondo tenendo un centinaio di concerti all’anno, sia sui palcoscenici più prestigiosi che in piccoli villaggi. Oltre al suo vasto repertorio musicale, Goran si è dedicato anche alla scrittura di composizioni di musica classica, come la colonna sonora per il film “La Reine Margot” (1994) di Patrice Chéreau e due commissioni per il Festival de St Denis. Eseguite da un’orchestra sinfonica nel 2002 e nel 2016, le composizioni sono state eseguite cinquanta volte in tournée in tutto il mondo.

Non potendo andare in tournée durante la pandemia, Goran ha colto l’occasione per registrare un album di cinque brani, scritti per tre violini solisti, un’orchestra sinfonica, un sestetto di voci maschili e, naturalmente, la sua Wedding and Funeral band. Per questo nuovo progetto intitolato “The Belly Button Of The World “, Goran ha creato tre racconti lirici basati su liturgie cristiane, ebraiche e musulmane, interpretati dai solisti Mirjana Nesković (Serbia), Gershon Leiserson (Israele) e Zied Zouari (Tunisia). Con questo album, Goran Bregović fonde il nucleo della sua creatività con il suo viaggio musicale intrapreso fino ad oggi: classico, selvaggio, unico, eclettico e sempre inaspettato…

GORAN BREGOVIĆ – Tour 2023

20 luglio VARESE Giardini Estensi – Area Fontana

6 agosto ASSISI Piazzale Rocca Maggiore

8 agosto MAJANO (UD) Festival di Majano

11 agosto MELPIGNANO (LE) Palazzo Marchesale

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3mBUAj8