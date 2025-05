GORAN BREGOVIC e WEDDING and FUNERAL Band: a Luglio 10 concerti in tutta Italia

Dopo aver incantato il pubblico del 75° Festival di Sanremo al fianco di Olly nella serata dei duetti, con un’intensa interpretazione de “Il Pescatore” di Fabrizio De André, e forte del grande successo del suo ultimo tour italiano – che ha fatto registrare quasi ovunque il tutto esaurito – Goran Bregović, tra i più celebri e apprezzati musicisti e compositori balcanici a livello mondiale, annuncia il suo ritorno in Italia per una serie di concerti estivi imperdibili, accompagnato dalla sua inconfondibile Wedding and Funeral Band.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4hzTtry

Con un ensemble esplosivo composto da trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e le potenti voci bulgare, Bregović porterà sui palchi italiani tutta l’energia del suo celebre “turbo folk”: una miscela travolgente di musica tradizionale e sonorità moderne. In scaletta, i brani più amati del suo repertorio, affiancati da composizioni tratte dagli album più recenti e da alcune anticipazioni del nuovo progetto discografico in arrivo.

A rendere ancora più unica l’esperienza live sarà proprio la Wedding and Funeral Band, capace di fondere con maestria le vocalità bulgare, il folklore slavo, la polifonia sacra ortodossa e le pulsazioni del rock contemporaneo. I suoi musicisti, cresciuti nella tradizione gitana, trasformeranno ogni concerto in una celebrazione di suoni, stili e culture, in un vero e proprio melting pot musicale coinvolgente, energico e sorprendente.

24 luglio – Cernobbio (CO), Villa Erba

25 luglio – Bra (CN), La Zizzola

26 luglio – Trevignano Romano (RM), Parco Pubblico

27 luglio – Verona (VR), Teatro Romano

28 luglio – Este (PD), Castello Carrarese, Este Music Festival

29 luglio – Ciano d’Enza (RE), Arena Bosco dell’Impero

30 luglio – Ancona (AN), Porto Antico

31 luglio – Massa Carrara (MS), Piazza Aranci

2 agosto – Sella Nevea (UD), Rifugio Celso Gilberti

4 agosto – Otranto (LE), Fossato del Castello

THE WEDDING AND FUNERAL BAND è composta da:

GORAN BREGOVIC

Chitarra, Sintetizzatore, Voce



UNA BAND GITANA DI FIATI

Muharem Redžepi – Goc (Grancassa tradizionale), Voce

Denis Velickovic – Prima Tromba

Dragic Velickovic – Seconda Tromba

Stojan Dimov – Sax, Clarinet

Aleksandar Rajkovic – primo Trombone, Glockenspiel

Milos Mihajlovic – Secondo Trombone



VOCI BULGARE

Ludmila Radkova Trajkova – Voce

Daniela Radkova -Aleksandrova – Voce