GORAN BREGOVIC a Luglio in concerto a Cernobbio (CO), Bra (CN), Verona ed Este (PD)

Questa sera, sul prestigioso palco del 75° Festival di Sanremo, GORAN BREGOVIĆ, uno dei più celebri musicisti e compositori balcanici al mondo, affiancherà Olly, giovane cantautore in gara con il brano “Balorda nostalgia”. Insieme, nella serata dedicata ai duetti, interpreteranno “Il Pescatore” di Fabrizio De André.

Dopo questa esibizione e il grande successo dello scorso tour italiano che ha registrato quasi il tutto esaurito, il Maestro Bregović tornerà in Italia in estate per una serie di concerti imperdibili, accompagnato dalla sua straordinaria Wedding and Funeral Band, in concerto a Cernobbio (CO), Bra (CN), Verona ed Este (PD).

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4hzTtry

“E’ sempre un piacere tornare sul palco del Festival di Sanremo, i miei ricordi dell’Italia, sin da bambino, sono legati a Sanremo, al Festival che veniva trasmesso sempre in tutti i paesi comunisti. Il giorno dopo, tutti i ristoranti avevano registrato dalla televisione le canzoni e le suonavano in continuazione! Sono stato felicemente sorpreso dall’invito di Olly, so che tra i giovani cantautori italiani, è uno dei più promettenti, molto vicino alla scena della scuola cantautorale genovese, con cui condivide le radici e scegliere un brano come Il Pescatore di De Andrè, lo dimostra. Un racconto sensibile, sospeso tra luce e ombra, colpa e redenzione in cui, con pochi versi essenziali, De Andrè dipinge un’umanità senza tempo, dove il destino scorre così come la melodia che accompagna la narrazione con semplicità, lasciando spazio all’immaginazione e all’emozione. Abbiamo lavorato all’arrangiamento insieme ed è stato molto divertente! Mi auguro che vi divertirete anche voi ascoltandoci sul palco di Sanremo! ”. – Goran Bregović

Quest’estate insieme a un ensemble esplosivo, capace di grandi di virtuosismi composto da trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare, porterà sui palchi italiani il “turbo folk“, in uno spettacolo in cui ripropone i suoi storici successi con brani tratti dai suoi album più recenti, senza dimenticare qualche anticipazione sul suo prossimo progetto discografico.



Ad arricchire questa esperienza The Wedding and Funeral Band, rinomata per la capacità di fondere armoniosamente diverse tradizioni musicali: le vocalità bulgare, il folklore slavo, la polifonia sacra ortodossa e le pulsazioni del rock moderno. Questi strumentisti, cresciuti nella tradizione gitana, porteranno sul palco un melting pot di stili e generi che rende lo spettacolo completo, energico e divertente.

GORAN BREGOVIĆ – Tour estate 2025

24 luglio 2025 // CERNOBBIO (CO), Villa Erba

25 luglio 2025 // BRA (CN), La Zizzola

27 luglio 2025 // VERONA, Teatro Romano

28 luglio 2025 // ESTE (PD), Este Music Festival Castello Carrarese

