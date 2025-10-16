GORAN BREGOVIĆ: annunciati 6 nuovi concerti in Italia ad Aprile 2026

Dopo una stagione di concerti che ha confermato il forte legame con il pubblico italiano, Goran Bregović annuncia il ritorno in Italia nella primavera 2026 con la sua inconfondibile Wedding and Funeral Band, per una nuova serie di date all’insegna della sua inesauribile energia musicale.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3KQsoVw

Compositore visionario, sperimentatore e narratore di popoli, Bregović continua a unire i linguaggi del mondo in un’unica, travolgente sinfonia di fiati, percussioni e voci bulgare. Ogni suo concerto è un rito collettivo, dove l’energia contagiosa dei musicisti si fonde con il calore del pubblico, trasformando le piazze e i teatri in una grande festa sonora.

Un ritorno atteso, che arriva insieme a un annuncio speciale: l’artista riceverà il Premio Tenco alla carriera, prestigioso riconoscimento che celebra il suo straordinario contributo alla musica d’autore e la capacità di costruire ponti sonori tra culture, lingue e popoli.

Sul palco, Bregović e la sua band porteranno tutta la potenza del loro celebre “turbo folk”, un’esplosiva fusione di sonorità balcaniche, polifonie sacre, folklore slavo e pulsazioni rock. In scaletta, i brani più amati del suo repertorio – da quelli che lo hanno reso una leggenda fino alle composizioni più recenti – per uno spettacolo che è un viaggio musicale senza confini.

La Wedding and Funeral Band, con il suo ensemble di fiati, percussioni e voci bulgare, trasformerà ogni concerto in un’esperienza unica e coinvolgente, dove la musica diventa linguaggio universale di energia, emozione e condivisione.

Queste le prime date confermate:

16 aprile BERGAMO, Chorus Life Arena

18 aprile AOSTA, Teatro Splendor

19 aprile CREMONA, Gran Teatro Infinity 1

20 aprile TRIESTE, Teatro Politeama Rossetti

21 aprile BOLOGNA, Teatro Duse

22 aprile FIRENZE, Teatro Cartiere Carrara

THE WEDDING AND FUNERAL BAND è composta da:

GORAN BREGOVIC

Chitarra, Sintetizzatore, Voce



UNA BAND GITANA DI FIATI

Muharem Redžepi – Goc (Grancassa tradizionale), Voce

Bokan Stankovic – Prima Tromba

Dragic Velickovic – Seconda Tromba

Stojan Dimov – Sax, Clarinet

Aleksandar Rajkovic – primo Trombone, Glockenspiel

Milos Mihajlovic – Secondo Trombone

Aleksandar Jovic – Tuba



VOCI BULGARE

Ludmila Radkova Trajkova – Voce

Daniela Radkova -Aleksandrova – Voce