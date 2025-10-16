Connect with us

Concerti

GORAN BREGOVIĆ: annunciati 6 nuovi concerti in Italia ad Aprile 2026

Dopo una stagione di concerti che ha confermato il forte legame con il pubblico italiano, Goran Bregović annuncia il ritorno in Italia nella primavera 2026 con la sua inconfondibile Wedding and Funeral Band, per una nuova serie di date all’insegna della sua inesauribile energia musicale.

Compositore visionario, sperimentatore e narratore di popoli, Bregović continua a unire i linguaggi del mondo in un’unica, travolgente sinfonia di fiati, percussioni e voci bulgare. Ogni suo concerto è un rito collettivo, dove l’energia contagiosa dei musicisti si fonde con il calore del pubblico, trasformando le piazze e i teatri in una grande festa sonora.

Un ritorno atteso, che arriva insieme a un annuncio speciale: l’artista riceverà il Premio Tenco alla carriera, prestigioso riconoscimento che celebra il suo straordinario contributo alla musica d’autore e la capacità di costruire ponti sonori tra culture, lingue e popoli.

Sul palco, Bregović e la sua band porteranno tutta la potenza del loro celebre “turbo folk”, un’esplosiva fusione di sonorità balcaniche, polifonie sacre, folklore slavo e pulsazioni rock. In scaletta, i brani più amati del suo repertorio – da quelli che lo hanno reso una leggenda fino alle composizioni più recenti – per uno spettacolo che è un viaggio musicale senza confini.

La Wedding and Funeral Band, con il suo ensemble di fiati, percussioni e voci bulgare, trasformerà ogni concerto in un’esperienza unica e coinvolgente, dove la musica diventa linguaggio universale di energia, emozione e condivisione.

GORAN BREGOVIC

Queste le prime date confermate:
16 aprile BERGAMO, Chorus Life Arena
18 aprile AOSTA, Teatro Splendor
19 aprile CREMONA, Gran Teatro Infinity 1
20 aprile TRIESTE, Teatro Politeama Rossetti
21 aprile BOLOGNA, Teatro Duse
22 aprile FIRENZE, Teatro Cartiere Carrara

THE WEDDING AND FUNERAL BAND è composta da:
GORAN BREGOVIC
Chitarra, Sintetizzatore, Voce

UNA BAND GITANA DI FIATI
Muharem Redžepi – Goc (Grancassa tradizionale), Voce
Bokan Stankovic – Prima Tromba
Dragic Velickovic – Seconda Tromba
Stojan Dimov – Sax, Clarinet
Aleksandar Rajkovic – primo Trombone, Glockenspiel
Milos Mihajlovic – Secondo Trombone
Aleksandar Jovic – Tuba

VOCI BULGARE
Ludmila Radkova Trajkova – Voce
Daniela Radkova -Aleksandrova – Voce

