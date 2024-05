GORAN BREGOVIC con The WEDDING and FUNERAL Band: da Luglio 10 concerti in tutta Italia

GORAN BREGOVIĆ, il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo, tornerà in tour in Italia da luglio ad agosto accompagnato dalla sua straordinaria WEDDING AND FUNERAL BAND.

Goran Bregović insieme a un ensemble esplosivo, capace di grandi di virtuosismi composto da trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare, porterà sui palchi italiani il “turbo folk“, in uno spettacolo in cui ripropone i suoi storici successi con brani tratti dai suoi album più recenti, senza dimenticare qualche anticipazione sul suo prossimo progetto.



Ad arricchire questa esperienza The Wedding and Funeral Band, rinomata per la capacità di fondere armoniosamente diverse tradizioni musicali: le vocalità bulgare, il folklore slavo, la polifonia sacra ortodossa e le pulsazioni del rock moderno. Questi strumentisti, cresciuti nella tradizione gitana, porteranno sul palco un melting pot di stili e generi che rende lo spettacolo completo, energico e divertente.

GORAN BREGOVIC – Tour 2024

Queste le prime date confermate:

16 luglio – BERTINORO, Giardini della Rocca

17 luglio – PORTO RECANATI, Arena Gigli – biglietti > https://tidd.ly/3R1lDAc

18 luglio – PISA, Giardino Scotto

19 luglio – BERGAMO, Lazzaretto – biglietti > https://tidd.ly/3R1lDAc

20 luglio – TARVISIO, Laghi Fusine ore 16.00

22 luglio – ROMA, Anfiteatro Ostia Antica – biglietti > https://tidd.ly/3R1lDAc

23 luglio – SIRACUSA, Teatro Greco

24 luglio – LA SPEZIA , Piazza Europa

13 agosto NEONELI (OR), Sant’Angelu

14 agosto SANT’ANTIOCO (SU), Arena Fenicia

Biglietti al link: https://linktr.ee/goranbregovic_tour