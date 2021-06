DAMON ALBARN: esce il 12 novembre il nuovo album “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows”

The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows era stato inizialmente pensato come un lavoro orchestrale ispirato ai paesaggi islandesi. Lo scorso anno durante il lockdown Damon Albarn si è riavvicinato alla musica, dando vita a 11 tracce che esplorano tematiche come la fragilità, la perdita, la nascita e la rinascita. Il risultato è una raccolta di brani in cui Albarn si presenta come uno storyteller. L’album prende il titolo da Love and Memory, una poesia di John Clare.



Albarn rivela: “Ho attraversato un momento buio mentre scrivevo questo disco, però mi ha portato a credere che può ancora esistere una sorgente pura”.



In una carriera già dedita alla continua esplorazione, con questo nuovo lavoro Albarn si spinge ulteriormente oltre: arrangiamenti orchestrali si intrecciano a melodie intime in una discordanza che sfiora la maestosità, e il tutto viene accompagnato da alcune delle sue performance vocali più straordinarie di sempre. Proprio come la bellezza e il caos del mondo naturale a cui fa da colonna sonora, The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows documenta lucidamente il flusso emotivo della condizione umana in tutti i suoi estremi.

L’album sarà disponibile in digitale, su vinile colorato in edizione limitata, CD e cassetta. Ci sarà anche una versione deluxe dell’album che include un libro con copertina rigida con foto inedite, le scansioni dei testi originali scritti da Damon e dell’artowrk, insieme a un vinile trasparente, un file digitale in alta qualità e un 7” con un brano esclusivo tratto dalle sessioni di registrazione.

Damon Albarn è un cantante, cantautore, produttore e compositore. Grazie al suo stile eclettico e ai suoi testi basati sull’osservazione, si distingue come uno dei più influenti e interessanti musicisti inglesi. Membro fondatore dei Blur, dei Gorillaz e dei The Good, The Bad & The Queen, ha ricevuto sei Brits, due Ivor Novello Awards e un Grammy Award.



Photo Credit: Linda Brownlee