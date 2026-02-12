Connect with us

War Child Records pubblica “Flags” di Damon Albarn, Grian Chatten e Kae Tempest

War Child Records pubblica oggi “Flags” di Damon Albarn, Grian Chatten e Kae Tempest, tratto dall’attesissimo album collaborativo HELP(2).

Published

Flags” rappresenta la collaborazione simbolo di HELP(2), una potente riflessione su giovinezza e identità scritta da Damon Albarn, Grian Chatten (Fontaines D.C.) e Kae Tempest. Prodotto da Albarn insieme a James Ford, Marta Salogni e Toby L, il brano si impone come un manifesto di resilienza, capace di trovare forza dentro di sé e solidarietà negli altri.

Guidato da un memorabile motivo di pianoforte, il brano riunisce una formazione straordinaria: Johnny Marr, Dave Okumu, Adrian Utley (Portishead), Seye Adelekan dei Gorillaz, Femi Koleoso degli Ezra Collective e un coro di 43 bambini.

A rafforzare ulteriormente la profondità vocale contribuisce un secondo coro “all-star”, composto da Johnny Marr, Jarvis Cocker, Carl Barat (The Libertines), Declan McKenna, Marika Hackman, Rosa Walton (Let’s Eat Grandma), English Teacher, Black Country, New Road e Nadia Kadek.

HELP(2) è un nuovo album collaborativo ispirato allo storico progetto HELP del 1995, nato per coinvolgere la comunità musicale globale a sostegno del lavoro vitale di War Child, che fornisce aiuti immediati, istruzione, supporto specialistico per la salute mentale e protezione ai bambini colpiti dai conflitti nel mondo. Come l’originale, il nuovo album riflette l’urgenza della situazione umanitaria globale contemporanea.

Damon Albarn ha dichiarato:
Registrare ‘Flags’ è stato un processo autenticamente gioioso, con un forte senso di scopo condiviso. Mi ha colpito in particolare la decisione di coinvolgere bambini nelle riprese in studio: è stato stimolante e ha rafforzato direttamente il messaggio che volevamo trasmettere, comunicando con loro e coinvolgendoli nel processo.”- Damon Albarn

Mi sento onorat* di far parte di questo progetto. Scrivere questa canzone e collaborare con gli altri artisti è stato come vivere un sogno febbrile ad Abbey Road. Io e Grian abbiamo scritto le nostre strofe rispondendoci a vicenda; abbiamo poi lavorato tutti insieme sui testi di Damon. È stata una vera collaborazione. Spero che questo album possa portare profitto ed energia. Per i bambini.”– Kae Tempest

Collaborare con Damon e Kae per una causa così importante è stato speciale. È raro percepire un’energia di cambiamento così tangibile e condivisa da così tante persone, ma è esattamente ciò che si è respirato quel giorno in studio.” – Grian Chatten

‘HELP(2)’ Tracklist:

Arctic Monkeys – Opening Night
Damon Albarn, Grian Chatten & Kae Tempest – Flags
Black Country, New Road – Strangers
The Last Dinner Party – Let’s do it again!
Beth Gibbons – Sunday Morning
Arooj Aftab & Beck – Lilac Wine
King Krule – The 343 Loop
Depeche Mode – Universal Soldier
Ezra Collective & Greentea Peng – Helicopters
Arlo Parks – Nothing I Could Hide
English Teacher & Graham Coxon – Parasite
Beabadoobee – Say Yes
Big Thief – Relive, Redie
Fontaines D.C. – Black Boys on Mopeds
Cameron Winter – Warning
Young Fathers – Don’t Fight the Young
Pulp – Begging for Change
Sampha – Naboo
Wet Leg – Obvious
Foals – When the War is Finally Done
Bat For Lashes – Carried my girl
Anna Calvi, Ellie Rowsell, Nilüfer Yanya & Dove Ellis – Sunday Light
Olivia Rodrigo – The Book of Love

