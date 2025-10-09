GORILLAZ in concerto il 25 luglio 2026 a Trieste con il “The Mountain Tour”

In attesa del nuovo album The Mountain, la band virtuale Gorillaz torna sul palco per festeggiare 25 anni di carriera con The Mountain Tour che farà tappa anche a Trieste, Piazza Unità d’Italia il 25 luglio 2026 con uno show imperdibile.

Pionieri del concetto di band virtuale, nati dalla mente visionaria di Damon Albarn e dall’estro grafico di Jamie Hewlett, hanno ridefinito i confini tra musica, arte e animazione, dando vita a un universo narrativo unico nel panorama musicale. Sul palco, a prendere vita saranno come sempre 2D (voce), Murdoc Niccals (basso), Russel Hobbs (batteria) e Noodle (chitarrista giapponese).

Il concerto dei Gorillaz arriva a quattro anni dall’ultima apparizione italiana del gruppo e anticipa l’uscita dell’attesissimo nuovo album, The Mountain, in arrivo a marzo 2026. Un primo assaggio del disco è già disponibile con il singolo The Happy Dictator, che ha riacceso l’entusiasmo dei fan in tutto il mondo.

Lo spettacolo di Trieste si preannuncia come un evento unico, tra visual spettacolari, atmosfere immersive e una scaletta che abbraccia l’intera carriera della band.

GORILLAZ

Creati dal musicista Damon Albarn e dall’artista Jamie Hewlett, i Gorillaz sono composti dal cantante 2D, dal bassista Murdoc Niccals, dal batterista Russel Hobbs e dal prodigio giapponese della chitarra Noodle. La band virtuale, vincitrice di BRIT e Grammy, si è formata in seguito a una serie di imprevisti, incontri e pura fortuna, per rivoluzionare un mondo pre-digitale con la sua storia colorata e le sue rivoluzionarie modalità virtuali. Con sede ai Kong Studios, i Gorillaz si sono stabiliti in una vita di innovazione musicale con un roster di collaboratori incredibilmente entusiasmante, un elenco che include leggende della musica, geni e future star da Elton John a Little Simz, da MF Doom a Jean-Michel Jarre, da Grace Jones a slowthai, da Kali Uchis a Sidiki Diabaté, e molti altri.

Con otto album all’attivo i Gorillaz sono un fenomeno davvero globale, che ha raggiunto il successo in modi completamente nuovi e unici, girando il mondo da San Diego alla Siria, da Montevideo a Manchester e vincendo numerosi premi, tra cui l’ambito Jim Henson Creativity Honor.

La recente, acclamata serie di concerti londinesi della band per celebrare i 25 anni dei Gorillaz ha visto il Guardian dichiarare: “La cartoon band di Damon Albarn e Jamie Hewlett è ancora avvincente e attuale”, l’Evening Standard di Londra ha aggiunto “Albarn e Hewlett sono ancora legioni avanti al gruppo”, e il titolo dell’Observer ha proclamato “I Gorillaz stupiscono in uno spettacolo costellato di star con immagini lussureggianti e musica senza confini”.

The Mountain Tour

25 LUGLIO 2026 – TRIESTE – PIAZZA UNITÀ D’ITALIA

