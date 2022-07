GORILLAZ: le foto e la scaletta del concerto all’Arena di Verona

La più grande band virtuale del mondo è sbarcata all’Arena di Verona per l’unica data italiana del Gorillaz World Tour 2022.

Un enorme Ciao proiettato sui maxischermo dà il benvenuto al pubblico che si infiamma subito e, nonostante i posti a sedere, si alza in piedi e balla per le due ore del concerto trasportato dalle note colorate della band capitanata da Damon Albarn.

L’Arena di Verona si trasforma in una discoteca dove i 7 musicisti di rosa vestiti (più Damon) e i 6 coristi sono tutto fuorché virtuali, e se, non bastasse, arrivano a impreziosire la serata anche i duetti e i featuring con Fatoumata Diawara, Bootie Brown, Pos dei De la Soul, Sweetie Irie (oltre a quello virtuale con Elton John in versione cartoon).

GORILLAZ – la scaletta del concerto di Verona

M1 A1

Strange Timez

Last Living Souls

Tranz

Tomorrow Comes Today

19-2000

Rhinestone Eyes (False start)

Sleeping Powder (Tour debut)

Cracker Island

O Green World (Damon piano intro)

Pirate Jet (Extended)

On Melancholy Hill

El Mañana

Fire Flies

Little Pink Plastic Bags (Live debut)

Rockit

Kids With Guns

Désolé (with Fatoumata Diawara)

Andromeda (D.R.A.M. Special vocal outro)

Dirty Harry (with Bootie Brown)

Momentary Bliss

Hong Kong (Tour debut)

Encore:

The Pink Phantom

Stylo (with Bootie Brown)

Feel Good Inc. (with Pos / De La Soul)

Clint Eastwood (with Sweetie Irie) (with “Ed Case/Sweetie Irie Refix” outro)