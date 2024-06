BIG TIME RUSH: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Nadia Camilleri



Sono arrivati in Italia per un’unica data i Big Time Rush al Fabrique di Milano. La band, diventata famosa tramite l’omonima serie tv trasmessa da Nickelodeon, è pronta a scatenare il proprio pubblico con i loro brani più famosi. Nel 2022 e nel 2023, a seguito della loro reunion, hanno venduto oltre 600.000 biglietti.

Il 10 novembre dello scorso anno i Big Time Rush hanno pubblicato Another Life Deluxe su BMG, versione deluxe dell’acclamato album in studio del 2023 che contiene 5 nuovi brani, tra cui una versione acustica del singolo “Weekends”.

Another Life, pubblicato nel giugno del 2023, è il primo nuovo album in studio della band dopo dieci anni ed è stato realizzato nel bel mezzo del tour di grande successo della band. Nel 2022 la band ha intrapreso il Forever Tour, il primo dal 2014, che ha registrato il tutto esaurito in tutto il Nord e il Sud America, compreso l’iconico Madison Square Garden di New York. A giugno la band ha lanciato il Can’t Get Enough Tour 2023, che ha registrato nuovamente il tutto esaurito negli anfiteatri e nelle arene, tra cui il KIA Forum di Los Angeles e la UBS Arena di New York, per un tour di 39 città. Nel 2022 e nel 2023 la reunion della band ha portato alla vendita di oltre 600.000 biglietti.

Il nome Big Time Rush ha fatto scalpore nel novembre 2009, quando l’omonima serie televisiva è stata lanciata su Nickelodeon. Lo show era incentrato sulle avventure hollywoodiane di quattro giocatori di hockey del Minnesota, selezionati per formare una boy band. Lo show ha avuto un enorme successo e in seguito Carlos, Kendall, James e Logan hanno preso vita come band fuori dallo schermo, pubblicando tre album completi ed esibendosi in tutto il mondo. Dopo la conclusione dello show, nel luglio 2013, e dopo quattro anni di registrazioni e tournée come band, le loro strade si sono separate, ma sono rimasti amici intimi nel corso degli anni.

Dopo 7 anni, nel tentativo di portare gioia ai loro fan durante la quarantena in tutto il mondo, i membri dei Big Time Rush hanno deciso di apparire insieme come gruppo per inviare un messaggio di amore e unione. A ciò ha fatto seguito un’esibizione socialmente distante di una versione acustica della loro hit di successo, “Worldwide”. Queste apparizioni hanno scatenato l’isteria dei loro fan e dei media, e i BTR hanno ricevuto più di 10 milioni di streaming solo nel 2020. Le quattro stagioni dello show televisivo sono state aggiunte per ultime a Netflix nel marzo 2021 e sono apparse nella “Top 10” dei titoli di tendenza di Netflix.

La band ha concluso il 2021 con un’esibizione all’iHeartRadio Jingle Ball di Philadelphia e con due spettacoli sold out a Chicago e NYC, coronati dall’uscita del loro primo singolo in 8 anni, “Call It Like I See It”.

Il power group ha iniziato il 2022 più forte che mai con il lancio del Forever Tour a livello nazionale e con tutta la nuova musica, compresi i singoli di successo “Honey”, “Fall” e “Not Giving You Up”. Il Forever Tour ha venduto oltre 300.000 biglietti, compresi gli spettacoli sold out a Chicago, New York City e tutte le date del tour in Messico, e si concluderà all’inizio del 2023 in Sud America con spettacoli in Argentina, Brasile, Colombia e Cile.

Oltre all’imponente tour, il 2022 ha visto anche l’esibizione dal vivo ai Latin Kids Choice Awards, all’iHeart Music Festival, alla Macy’s Thanksgiving Day Parade e la prima del loro primo evento in pay-per-view, The City Is Ours, un film-concerto che immortala il tutto esaurito del gruppo al Madison Square Garden.

Clicca qui per vedere le foto dei Big Time Rush a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

BIG TIME RUSH – la scaletta del concerto di Milano

Set 1:

Big Night

Windows Down

Elevate

Song for You

Waves

Call It Like I See It

Weekends

Halfway There

Only One

Nothing Even Matters

No Idea

Cover Girl (set acustico)

Ask You Tonight (set acustico)

Worldwide (set acustico)

Set 2:

City Is Ours

Music Sounds Better

Love Me Love Me

Any Kind of Guy

Paralyzed

If I Ruled the World

BIS

Til I Forget About You

Big Time Rush

Boyfriend