NE-YO: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini.

NE-YO si esibito, per la prima volta in Italia, sabato 15 giugno 2024 alla Inalpi Arena di Torino con l’unica data nel nostro paese del suo tour europeo “Champagne & Roses Tour”

NE-YO, pseudonimo di Shaffer Chimere Smith (Camden, 18 ottobre 1979), è un cantante, compositore, produttore discografico, ballerino e attore statunitense.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato diversi album in studio tra cui In My Own Words, Because of You (entrambi arrivati alla prima posizione della Billboard 200), Year of the Gentleman, “Libra Scale”, “R.E.D.”, “Non-Fiction” e “Good Man”.

Ha scritto canzoni per innumerevoli artisti fra cui Marques Houston, Christina Milian, Mario, Rihanna, Chris Brown, Snoop Dogg, Beyoncé, Jay-Z, Leona Lewis, Mary J. Blige, Usher, Céline Dion, Anastacia, i Backstreet Boys, David Guetta, The Pussycat Dolls, Ciara, le Sugababes ed altri.

E’ stato uno degli artisti R&B di maggior successo del primo decennio degli anni 2000.

Clicca qui per vedere le foto di NE-YO in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

NE-YO: la scaletta del concerto di Torino

Closer

Nobody

Champagne Life

Single

Lazy Love

You Got the Body

So Sick

Push Back

Do You

Mad

Hate That I Love You

Miss Independent

Beautiful Monster

Let Me Love You (Until You Learn to Love Yourself)

Play Hard

Give Me Everything