MASSIVE ATTACK al Todays Festival: un viaggio nel cuore dell’oscurità e della speranza

Foto di Luca Moschini

Il sipario è calato sull’edizione 2024 del Todays Festival, e l’eco dell’ultimo concerto, quello dei Massive Attack, risuona ancora potente nella mente e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di assistervi.

Lunedì 2 settembre, il Parco della Confluenza si è trasformato in un tempio laico, dove la musica si è fatta rito collettivo, riflessione profonda sull’umanità e sul mondo che abitiamo. Non è stato un semplice concerto, ma un’esperienza immersiva, un viaggio catartico nell’oscurità e nella speranza.

I Massive Attack, maestri dell’elettronica e del trip-hop, hanno tessuto una trama sonora ipnotica e coinvolgente, fatta di bassi pulsanti, melodie malinconiche e campionamenti evocativi. Le loro canzoni, da classici come “Teardrop” e “Angel” a brani più recenti, sono state rilette e rielaborate, creando un flusso continuo di emozioni e suggestioni.

Ma la vera forza del concerto è stata la sua dimensione visiva e concettuale. Lo schermo alle spalle della band ha proiettato un flusso ininterrotto di immagini, dati, notizie, slogan, volti, paesaggi, simboli. Un bombardamento sensoriale che ha messo a nudo le contraddizioni del nostro tempo: la crisi climatica, le guerre, le migrazioni, le disuguaglianze sociali, la deriva tecnologica.

La musica dei Massive Attack si è fatta così commento sonoro a un’epoca inquieta e disorientata, ma anche invito alla resistenza, alla consapevolezza, all’azione.

Il pubblico, eterogeneo per età e provenienza, ha partecipato con intensità emotiva, ballando, cantando, riflettendo. L’atmosfera era carica di energia, ma anche di rispetto e raccoglimento. Alla fine del concerto, l’applauso è stato lungo e liberatorio, come a suggellare un’esperienza condivisa e indimenticabile.

I Massive Attack hanno lasciato il palco in silenzio, come erano arrivati. Ma la loro musica e il loro messaggio continuano a vibrare nell’aria, a ricordarci che il futuro è nelle nostre mani, e che la speranza, anche nell’oscurità, non può essere spenta.

Clicca qui per vedere le foto di Massive Attack in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Massive Attack: la scaletta del concerto di Torino

Intro Film/In My Mind (Gigi D’Agostino cover)

Risingson

Girl I Love You

Black Milk

Take It There

Gone

Minipoppa

Voodoo in My Blood

Song to the Siren (Tim Buckley cover)

Inertia Creeps

ROckwrok (Ultravox cover)

Angel

Safe From Harm

Unfinished Sympathy

Karmacoma

Teardrop

Levels

Group Four

In My Mind (Dynoro & Gigi D’Agostino cover)