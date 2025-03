ANASTACIA: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini



Un’esplosione di energia e una voce inconfondibile hanno travolto Torino: Anastacia ha conquistato il pubblico delle OGR con un concerto memorabile, tappa italiana del suo tour mondiale “Not that kind 2025”.

La serata del 19 marzo 2025 è stata un vero e proprio viaggio nel tempo, celebrando i 25 anni dell’album di debutto che ha lanciato la carriera della popstar americana. La Sala Fucine delle OGR si è trasformata in un tempio della musica, vibrando al ritmo dei successi che hanno fatto la storia di Anastacia, da “I’m outta love” a “Left outside alone”.

Il tour europeo “Not that kind 2025” è un’occasione speciale per rivivere le emozioni di un album iconico e per celebrare una carriera costellata di successi. Anastacia, con la sua grinta e la sua voce potente, ha dimostrato ancora una volta di essere un’artista unica nel panorama musicale internazionale.

Il pubblico torinese ha accolto Anastacia con calore ed entusiasmo, cantando e ballando sulle note delle sue canzoni più famose. La popstar, visibilmente emozionata, ha ringraziato i fan per il loro sostegno e ha promesso di tornare presto in Italia.

Il concerto alle OGR di Torino è stato un evento indimenticabile. E’ stata un’occasione per celebrare la musica di Anastacia e per rivivere le emozioni di un’artista che ha segnato la storia del pop.

Clicca qui per vedere le foto di Anastacia in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

ANASTACIA: la scaletta del concerto di Torino

One Day in Your Life

Now or Never

Staring at the Sun

Paid My Dues

Nobody Loves Me Better / Don’tcha Wanna

Sick and Tired

Overdue Goodbye

Made for Lovin’ You

I Can Feel You

Vogue / This Is How We Do / Everybody (Backstreet’s Back)

Heavy on My Heart

You’ll Never Be Alone

Secrets / Welcome to My Truth

How Come the World Won’t Stop



All Right Now

Sweet Child o’ Mine

Boxer

Stupid Little Things

Left Outside Alone



Not That Kind

I’m Outta Love

Left Outside Alone