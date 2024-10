RENATO ZERO: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini



L’Inalpi Arena di Torino ha vibrato ieri sera al ritmo delle indimenticabili melodie di Renato Zero. Il concerto, parte del tour autunnale “Autoritratto – I concerti evento”, ha regalato al pubblico piemontese una serata di grandi emozioni, tra classici intramontabili e nuove sonorità.

Archiviati i sold out di marzo a Firenze e Roma, e in attesa delle date estive, Renato Zero ha portato a Torino uno show potente e coinvolgente, confermando ancora una volta la sua straordinaria capacità di unire generazioni diverse sotto la bandiera della musica.

La scaletta, un perfetto mix tra passato e presente, ha ripercorso l’ultra cinquantennale carriera dell’artista romano. Accanto ai brani più amati come “Il cielo”, “I migliori anni della nostra vita” e “Cercami”, non sono mancate le canzoni tratte dall’ultimo album “Autoritratto”, un viaggio introspettivo che racconta le diverse sfaccettature dell’artista.

Zero ha incantato il pubblico con la sua energia travolgente, la sua voce inconfondibile e la sua presenza scenica magnetica. Tra cambi d’abito sgargianti, luci spettacolari e momenti di intensa emozione, il concerto ha trasportato i fan in un universo di musica e parole, un’esperienza indimenticabile che ha celebrato la grandezza di un artista unico.

Il tour “Autoritratto – I concerti evento” proseguirà con nuove date in tutta Italia, un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza live straordinaria e immergersi nel mondo di Renato Zero.

Clicca qui per vedere le foto di Renato Zero in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

RENATO ZERO: la scaletta del concerto di Torino

Vivo

Il jolly

Ancora qui

Svegliatevi poeti

Manichini

I commedianti

Nei giardini che nessuno sa

Vive chi vive

Amico

Voyeur

L’amore sublime

La ferita

A braccia aperte

Figaro



Cercami

Per non essere così

Bella gioventù

Vizi e desideri

Dimmi chi dorme accanto a me

Il grande mare

Amando amando

Via dei martiri

Accade

Madame / Mi vendo / Triangolo / Baratto

Potrebbe essere Dio

Cuori liberi

D’aria e di musica



Encore:

Il cielo

I migliori anni della nostra vita