ED SHEERAN + Birdy: le foto e la scaletta del concerto al Lucca Summer Festival 2024

“+-=÷x Tour 2024” – I Due Concerti Alle Mura Storiche Di Lucca



Ed Sheeran, la pop star britannica più amata degli ultimi anni, si è esibita ieri sera a Lucca per la seconda e ultima data italiana del suo ultimo tour mondiale.

Dopo il monumentale tour di due anni concluso nel 2019, l’artista è tornato a incantare il pubblico con i suoi vecchi successi e con le hit dell’ultimo album con il “+ – = ÷ x TOUR” (The Mathematics Tour), iniziato la scorsa estate e già battezzato a Wembley con cinque show consecutivi.

Queste due date italiane si aggiungono non solo agli innumerevoli traguardi di Sheeran, ma sono diventate un vanto anche per la manifestazione lucchese anzi un vero record per il Lucca Summer Festival.

Mai nessun artista aveva infatti doppiato lo show sugli spalti delle Mura Storiche.

I numeri sono stati da capogiro dal momento che per il cantautore britannico sono arrivate in città circa 80mila persone, molte provenienti da tutta Italia ma altrettante dall’estero, soprattutto dall’America.

Niente ha potuto fermare tutte queste persone, neanche la pioggia che si è abbattuta sul pubblico da metà concerto: la gente ha continuato ha cantare con il proprio beniamino per tutto il tempo restante del concerto.

Ed si è esibito in una lunga scaletta che ha percorso il suo percorso musicale dagli esordi fino agli inediti contenuti nel suo ultimo disco, alternandosi in brani in cui ha suonato da solo con la proprio chitarra e altri che hanno visto l’accompagnamento della sua band.



Special Guest: Birdy

Ad aprire entrambe le serate per Ed Sheeran, una delle più brillanti cantautrici della nuova scena pop britannica: Birdy.

Scelta personalmente dall’artista britannico, la cantautrice candidata ai Grammy nel 2013 per la miglior canzone scritta per un film, televisione o altri media audio-visivi con Learn Me Right, è salita sul palco incantando i fan con la sua voce accompagnata solamente dal pianoforte.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Ed Sheeran al Lucca Summer Festival



ED SHEERAN: La Scaletta Del Concerto

Castle on the Hill

Blow

I’m A Mess

Shivers

The A-Team

Take It Back / Superstition / Ain’t No Sunshine

Don’t / No Diggity

Lego House

Eyes Closed

Give Me Love

Dive

Boat

River / Peru / Beautiful People / South of the Border / I Don’t Care

Overpass Graffiti

Galway Girl

Thinking Out Loud

Love Yourself (cover del brano di Justin Bieber)

Sing

Photograph

Tenerife Sea

Happier

Perfect

Bloodstream

Afterglow

You Need Me, I Don’t Need You

Shape of You

Bad Habits