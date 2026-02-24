Connect with us

Hi, what are you looking for?

Video

U2: è uscito il corto-documentario “Yours Eternally” diretto dal regista ucraino Ilya Mikhaylu

Published

Tratto dall’EP degli U2, “Days of Ash” uscito la scorsa settimana, “Yours Eternally” arriva ora accompagnata da un documentario di 4 minuti e mezzo diretto dal registra e direttore della fotografia ucraino Ilya Mikhaylus e prodotto da Pyotr Verzilov. L’uscita del corto oggi, martedì 24 febbraio, segna il quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina.

Girato nel dicembre 2025, mentre Mikhaylus e la sua troupe erano di stanza a fianco dei 40.000 soldati del Corpo di Khartiya, il film cattura la straordinaria vita quotidiana di Alina e dei suoi commilitoni del Corpo di Khartiya che combattono in prima linea nella regione di Kharkiv. Il cortometraggio fa parte di un documentario completo la cui uscita è prevista per la fine del 2026.

Il regista del documentario Ilya Mikhaylus ha dichiarato: “Per quattro anni, l’Ucraina ha resistito all’invasione russa su vasta scala, e i soldati del Corpo di Khartia sono tra le centinaia di migliaia di ucraini che difendono la loro patria. In questo cortometraggio, e nel prossimo documentario completo, cerchiamo di mostrare il cuore pulsante di questi uomini e donne incredibili, le lotte e i sacrifici che compiono ogni giorno per la cosa più sacra su questo pianeta: la libertà”.

In this article:,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

U2 - Credit -Anton Corbijn U2 - Credit -Anton Corbijn

Dischi

U2: esce a sorpresa l’EP “U2 – Days of Ash”, 6 nuovi brani come risposta agli eventi attuali

In questo Mercoledì delle Ceneri (il giorno dopo Carnevale) esce “U2-Days Of Ash”, il nuovo EP degli U2.

5 giorni ago
Ed Sheeran in concerto allo Stadio Olimpico di Roma Giugno 2025 Ed Sheeran in concerto allo Stadio Olimpico di Roma Giugno 2025

Reportage Live

ED SHEERAN: le foto e la scaletta del concerto allo Stadio Olimpico di Roma

Ed Sheeran incanta Roma: 79.000 fan allo Stadio Olimpico per l’unica data italiana del Mathematics Tour

15/06/2025

Dischi

BONO: esce il 13 giugno l’EP “Stories Of Surrender” in Limited Edition su Vinile 7″

Island Records annuncia i dettagli dell’EP di Bono ‘Stories Of Surrender‘: un nuovo progetto con 3 brani live, stampato in Tiratura Limitata, oggi in uscita...

03/06/2025
Concerti Giugno RockOn.it Concerti Giugno RockOn.it

Concerti

Concerti del mese: Giugno 2025

I grandi concerti di Giugno: Linkin Park, Dua Lipa, Billie Eilish, Guns N' Roses, Korn, NIN, Green Day, Avenged Sevenfold, Slipknot e molti altri

01/06/2025