“I Am Cinco”: intervista ai MISSIO

Acclamato duo di Austin composto da Matthew Brue e David Butler, MISSIO incanala esplosioni di energici inni attraverso uno spettro sonoro che spazia tra il rock, l’alternative rock, l’elettronica, accenni indie e l’hip-hop, sintonizzandosi su varie lunghezze d’onda e di emozioni.

Sentimenti di tristezza, felicità e intorpidimento corrispondono a sottoinsiemi di canzoni e ‘I Am Cinco‘, il monumentale quinto album pubblicato lo scorso 3 maggio, replica l’intera ampiezza dell’esistenza.

MISSIO saranno in concerto per un’unica data italiana il 8 giugno @ Santeria Toscana 31, Milano.

Il vostro nuovo album, “I Am Cinco”, è una vera e proprio epopea musicale che esplora una vasta gamma di emozioni. Qual è stato il vostro processo creativo per catturare così tanti stati d’animo diversi in un’unica opera?

Ci siamo seduti un giorno a parlare della vita e di ciò che avevamo fatto, e abbiamo menzionato che avevamo scritto molti demo indipendentemente. Abbiamo deciso di ascoltare tutto e ci siamo resi conto che insieme avevamo circa 40 canzoni/idee che ci piacevano molto. Man mano che lavoravamo sui diversi brani, ci siamo accorti che avevamo abbastanza materiale per lavorare su un album deluxe pieno di generi e stati d’animo diversi per aiutare le persone a comprendere l’opera nel suo complesso. Come esseri umani, proviamo diverse emozioni in ogni momento della giornata e volevamo esprimere questa idea musicalmente in modo che i nostri fan potessero capirla e anche trarne ispirazione.

Il vostro suono è una fusione di rock, elettronica, hip-hop e indie. Come bilanciate queste diverse influenze per creare un suono coeso e distintivo per MISSIO?

Crediamo che scrivere canzoni e fare arte debba iniziare con una tela bianca, come fa un pittore. Non esiste davvero un brutto quadro, è solo un’espressione diversa ogni giorno basata su come ci sentiamo in quel momento. Approcciamo la nostra musica e la scrittura delle canzoni allo stesso modo. Ogni giorno ci sentiamo in modo diverso, proviamo emozioni diverse e ci esprimiamo in base alle esperienze personali di quel giorno. Alcuni giorni potrebbe essere rock arrabbiato, altri potrebbe essere canzoni indie delicate. Cerchiamo di non fuggire mai dalle idee o dalle scelte musicali, scegliamo di abbracciarle e questo è ciò che rende la nostra band autentica e in qualche modo eclettica.

Ogni EP di “I Am Cinco” raccoglie cinque stati d’animo diversi. Qual è stata la vostra ispirazione dietro la selezione di questi stati d’animo e come li hai tradotti in musica?

I cicli di emozioni dentro di noi sembrano alternarsi tra la tristezza, la ricerca di una sorta di euforia, la sensazione di essere incredibilmente felici, il confronto con la nostra rabbia e poi sentirsi pazzi, e il ciclo continua. Quando stavamo inizialmente scrivendo i nostri demo con tutti i diversi sentimenti/generi, queste principali emozioni sembravano risaltare in accordo con la musica. Non ci abbiamo pensato troppo e abbiamo davvero cercato di fidarci dei nostri istinti e di ciò che sembrava più autentico.

Con oltre un miliardo di streaming e numerosi successi in classifica, avete raggiunto una notevole popolarità globale. Come gestite la pressione per mantenere l’originalità e la freschezza della vostra musica?

Cerchiamo di rimanere autentici e umili il più possibile. Solo perché ci esibiamo su un palco non ci rende diversi da chiunque altro. Amiamo quello che facciamo e amiamo aiutare le persone e quando ci dedichiamo ad aiutare gli altri, ci dà uno scopo che ci permette di rimanere umili e grati per questa straordinaria opportunità nella vita. Io sono te e tu sei me.

La vostra musica affronta temi complessi e spesso oscuri, eppure è intrisa di ottimismo e speranza. Qual è il messaggio principale che sperate di comunicare attraverso le vostre canzoni?

Il nostro messaggio principale è che le persone sappiano che va bene non essere sempre a posto. Va bene non avere sempre tutto sotto controllo. Va bene mostrare emozioni. Va bene essere vulnerabili. Va bene essere umani. Tutti noi agiamo come se dovessimo essere forti e tenere tutto sotto controllo tutto il tempo, ma la crescita maggiore avviene quando ci permettiamo di essere vulnerabili con gli altri e con il mondo. Mostrare il nostro vero io. Questo è ciò che significa essere veramente umani ed essere un artista.

Come immaginate l’evoluzione del suono e del messaggio dei MISSIO nei prossimi anni? Ci sono nuove direzioni che vorresti esplorare nella tua musica?

Cerchiamo di non pensare troppo al futuro e di prendere la vita come viene. Abbiamo alcune idee, ma per ora ci stiamo godendo il duro lavoro che abbiamo messo in questo album deluxe e quando sarà il momento giusto, saremo ispirati a scrivere qualcosa di nuovo con le nostre fresche esperienze di quel momento. Conoscendoci, però, sarà unico e fuori dagli schemi il più possibile.

Presto sarete in tour in Europa, con un concerto a Milano l’8 giugno… cosa possono aspettarsi i vostri fan italiani?

Possono aspettarsi un’esperienza spirituale con la musica e l’arte come mezzo.