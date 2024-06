MEGANOIDI: 20 anni di “Zeta Reticoli”, ascolta la nuova versione feat. CRISTIANO GODANO

In occasione del ventesimo anniversario di “Zeta Reticoli”, uno dei loro brani più iconici, i Meganoidi annunciano la pubblicazione di una nuova versione celebrativa, arricchita dalla collaborazione con Cristiano Godano, storico leader dei Marlene Kuntz.

Questa nuova interpretazione, arrangiata da Luca Guercio, unisce le voci di Davide Di Muzio e Cristiano Godano in un’unica espressione artistica, registrata e mixata da Nicola Sannino presso il Tabasco Studio di Sori.

Ma la sinergia con Cristiano Godano non si ferma qui perchè insieme ai Meganoidi stanno lavorando a una nuova versione del brano “Ti voglio dire”, estratto dall’album solista “Mi ero perso il cuore”.

Entrambi i brani sono stati magistralmente eseguiti dai Meganoidi, con Luca Guercio ai fiati e alla chitarra, Riccardo ‘Jacco’ Armeni al basso, Giulio Canepa alla chitarra, Saverio Malaspina alla batteria e il prezioso contributo di Filippo Cuomo Ulloa al pianoforte.

A questo proposito la band dichiara: «L’uscita di “Zeta Reticoli” in questa nuova veste rappresenta sicuramente ‘il momento di maggiore slancio’ di cui il pezzo parla in qualche modo. Dopo 26 anni di attività, siamo ancora in tour e non abbiamo paura delle sfide da affrontare. Abbiamo sempre svolto questo lavoro in modo sincero e diretto. Questa nuova versione, realizzata con lo straordinario Cristiano, è un regalo per chi ci ha seguito, amato e sostenuto in tutti questi anni. Perché coloro che ci seguono non sono fan, non sono pubblico, sono la nostra famiglia.»

Con questa nuova uscita i Meganoidi dimostrano ancora una volta la loro abilità nel reinventarsi, offrendo una rivisitazione unica di un brano che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana.

Multilink: https://bfan.link/zeta-reticoli

Prosegue il “BRUCIA ANCORA TOUR” con le seguenti date:

Giugno:

14/06 | Fano Rocca Malastiana – Fano (PU)

(PU) 15/06 | Bös Festival – Leffe (BG)

(BG) 20/06 | Sagra del Campanot – Castion (BL)

(BL) 21/06 | Beer & BBQ – San Giorgio Bigarello (MN)

(MN) 26/06 | Culturaestate – Calderara di Reno (BO)

(BO) 27/06 | Birralguer – Alghero (SS)

(SS) 28/06 | Festa della Birra @ Rivarotta – Rivarotta di Pasiano (PN)

Luglio:

04/07 | Cipre Lab – Mestre (VE) – Unplugged Trio

(VE) – Unplugged Trio 05/07 | Back in the Music Village Festival – Pozzolengo (BS)

(BS) 06/07 | Baffest – Zocco d’Erbusco (BS)

(BS) 10/07 | Revel Festival – Treviglio (BG)

(BG) 12/07 | Impronta Summer Fest – Pregnana Milanese (MI)

(MI) 13/07 | Festa della Patata San Michele al Fiume – Mondavio (PU)

(PU) 14/07 | Bomboklat Festival – Pofi (FR)

(FR) 18/07 | Festa della Birra San Claudio – Corridonia (MC)

(MC) 19/07 | Testaccio Estate – Roma (RM)

(RM) 20/07 | Beer Music Festival – Ceredolo di Toano (RE)

(RE) 25/07 | Perarock – Arcugnano (VI)

(VI) 26/07 | Ribolle Fest – Soriano nel Cimino (VT)

(VT) 27/07 | Senza Conservanti Festival – Mirabello (FE)

(FE) 28/07 | Festa dell’Unicorno – Vinci (FI)

(FI) 29/07 | Piazza Nazionale – San Salvatore Telesino (BN) – Unplugged Duo

(BN) – Unplugged Duo 31/07 | Bagni Peter Pan – Marina di Ravenna (RA)

Agosto:

01/08 | Jungle Parco Raho – Nardo ‘ (LE)

‘ (LE) 02/08 | Whisky a Go Go – Marina di Pulsano (TA)

(TA) 03/08 | TBA – Bari (BA)

(BA) 09/08 | Festival Osteria del Cicchio – Terni (TR)

(TR) 10/08 | Vegas Comete Festival – Viareggio (LU)

(LU) 11/08 | 50^ Festa Paesana – Serrazzano (PI)

(PI) 12/08 | Festa in Piazza – Montenero di Bisacca (CB)

(CB) 13/08 | Festa Santa Maria – Monghidoro (BO)

(BO) 30/08 | Parco Tittoni – Desio (MI)

Settembre:

07/09 | Lucefest – San Pietro Magisano (CZ)

(CZ) 20/09 | Festa Storica – Cormons (GO)

(GO) 21/09 | Notte di Fine Estate – Correggio (RE)

(RE) 28/09 | Festival Indieponente – Vallecrosia (IM)

Ottobre: