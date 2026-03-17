CHROMA Festival 2026: annunciati i primi nomi della nona edizione del festival umbro

L’estate musicale umbra si prepara ad accogliere una nuova edizione del Chroma Festival, che dall’11 al 14 giugno 2026 tornerà negli spazi esterni dell’Umbria Fiere di Bastia Umbra (PG).

Biglietti e abbonamenti > https://ticketmaster.evyy.net/GbKGPk

Giunto alla sua nona edizione, il festival negli anni ha consolidato la propria presenza nel panorama musicale del Centro Italia, diventando un appuntamento atteso da pubblico e artisti per la sua capacità di unire concerti dal vivo e attività dedicate alla creatività contemporanea.

PIPPO SOWLO

Ad aprire il festival giovedì 11 giugno sarà il ritorno sul palco di Pippo Sowlo, progetto nato nella scena indipendente romana dall’incontro tra Filippo Mosca e Carlo Alberto Migliorini, originari del quartiere Torre Gaia. Il concerto di Pippo Sowlo a Chroma26 è la prima data del nuovo tour, annunciato a sorpresa dopo sei anni di silenzio.

Tra rap, elettronica e una scrittura ironica e dissacrante, il rapper ha costruito negli anni un immaginario musicale personale e inconfondibile, conquistando l’attenzione di varie generazioni di giovani con brani diventati di culto (come Sirvia e Condorello) e capaci di mescolare ironia, critica sociale e riferimenti continui alla cultura pop.

MARLENE KUNTZ

Venerdì 12 giugno sarà invece la volta dei Marlene Kuntz, tra le formazioni che più profondamente hanno segnato il percorso del rock alternativo italiano. La band porterà al Chroma Festival una tappa di “Marlene Kuntz suona Il Vile”, il progetto con cui celebra i trent’anni dell’album pubblicato nel 1996, diventato nel tempo uno dei riferimenti della scena alternativa nazionale e inserito da Rolling Stone Italia tra i 100 dischi italiani più belli di sempre. Attraversato da chitarre abrasive e da una scrittura intensa, Il Vile continua ancora oggi a conservare una sorprendente attualità.

PICCOLO – ingresso gratuito

A chiudere il festival domenica 14 giugno, in una giornata eccezionalmente a ingresso gratuito, sarà Piccolo, cantautore originario di Empoli e tra le voci più interessanti emerse negli ultimi anni nella nuova scena pop italiana, conosciuto anche come membro del collettivo toscano bnkr44. La sua scrittura nasce dall’incontro tra musica e immaginario visivo, elementi che convivono anche nel progetto Stellar Boy, in cui sonorità lo-fi, indie rock ed elettroniche accompagnano un racconto intimo e generazionale.

CHROMA Festival 2026

Centro Fieristico Umbria Fiere di Bastia Umbra (PG)

Giovedì 11 giugno – Pippo Sowlo

Venerdì 12 giugno – Marlene Kuntz

(tour estivo “Marlene Kuntz suona Il Vile”)

Domenica 14 giugno – Piccolo (bnkr44)

ingresso gratuito

Biglietti e abbonamenti > https://ticketmaster.evyy.net/GbKGPk

La line-up della nona edizione continuerà ad arricchirsi nelle prossime settimane, con nuovi artisti pronti ad affiancare gli annunci già svelati. Il Chroma Festival si prepara così a tornare con quattro giorni dedicati alla musica dal vivo e alla scoperta sonora, in cui palco e pubblico diventano parte dello stesso racconto.

Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a crescere come spazio di incontro tra generazioni, linguaggi e sensibilità diverse.