MARLENE KUNTZ a Milano, IL VILE suona ancora dentro di noi

Articolo di Marzia Picciano | Foto di Andrea Ripamonti

A vederla ora, non posso non percepire spigolosamente la retorica ironica di Cristiano Godano quando qualche settimana fa gli avevo chiesto se aveva mai fatto caso all’attualità de Il Vile come disco e come canzoni.

Soprattutto quando chiosava sulla resa live di certi pezzi, dopo 30 anni di attività. Perché se faccio mente locale sul live di ieri a Milano dei Marlene Kuntz per il tour del trentesimo del suddetto secondo disco della band, allora è chiaro che l’ingenuotta sono io.

A mia discolpa posso solo dire – e non so neanche quanto mi convenga dirlo – che si trattava del mio primo concerto dei Marlene Kuntz. Per una serie di non fortuite coincidenze e cirscostanze, nei miei trent’anni e più non sono riuscita. Quindi già metà delle cose che riporterò sulla serata del 26 marzo sconta un deficit di difficile comprensione.

Marlene Kuntz in concerto all’Alcatraz di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Perché è chiaro che in una data di sold out all’Alcatraz per un gruppo storico, pur allestendo un palco in linea con tutte le date finora realizzate, certo a richiamare l’intimità di un momento di celebrazione o ricordo di un disco tanto ruvido quanto sconfortante, forse il più buio, dei Marlene Kuntz, lì, i presenti, sono soldati educati al culto e alla ripetizione quasi coranica di versi e accordi. Sia che si tratti di altrettanto storici fan, che delle nuove leve del pogo attivo, già pregne dello spirito di rivoluzione fatto di ormoni e tute da palestra del liceo (si scherza), prese in trance nella gestione di un’operazione di immedesimazione del proprio nirvana, che al momento scuote gli animi tanto quanto l’attacco di Retrattile.

Sarà che è un pò come la quiete prima della tempesta. Si fanno introdurre da A Summer Long Since Passed di Virginia Astley, il tempo di salire sul palco e fare qualcosa che non hanno mai smesso di fare nel modo in cui l’hanno sempre fatto, deviazioni esistenziali e musicali a parte (e su questo, basti pensare al sarcasticissimo dito medio di Godano ai fan scontenti della produzione da Che Cosa Vedi in poi).

Marlene Kuntz in concerto all’Alcatraz di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

I Marlene Kuntz dal vivo vengono giù come il crollo di una palazzina di pregio, toh, per dire, un’annerita architettura brutalista. Aggiungono uno spasmodico dispiacere dello schianto e lo fanno scorrere nelle venature delle pareti di cemento rotte a fatica nella loro muscolarità.

Ora, applichiamo questo alla riproduzione di un disco come Il Vile, che altri non è che un rantolo dell’anima (e per quanto non evidente, è qualcosa di bellissimo ed estremamente affascinante). Magari mettiamolo appunto su un palco piccolo, estremamente vicino a un pubblico che si trasforma in melma, quella appiccicosa e soffocante che fa da sostrato di identità nell’affresco banale e disperato dei personaggi de Il Vile, che si spande e restringe a ogni pezzo.

Magari è anche un palco sì, semplice, solo IL VILE che si accende su qualche pezzo e ovviamente sull’omonima closing track del disco (e devo dire: banale quasi come idea, ma estremamente di impatto) ma estremamente curato, tanto quanto basta per dare uno sfondo metafisico alle impennate artistiche di Godano, Riccardo Tesio, Luca Lagash Saporiti e Sergio Carnevale, tutti nel loro elemento.

Che poi questa è la parte giusta, corretta, essenziale, di essere i Marlene Kuntz o qualsiasi altra band ‘storica’, per peso culturale o esistenziale: come puoi essere credibile se non sei il primo a essere credibile sempre? Come interpretare un disco come Il Vile, se non essendo quelli che erano ne Il Vile in ogni frangente, anni fa? O anche oltre Il Vile, chi sei oggi se non la stessa persona che infila la bacchetta tra le corde per distorcere ancora di più Sonica (e far venire giù l’Alcatraz, spedendo la sottoscritta quasi a fondo parterre)?

Prendete Godano: quasi 60 anni, non percepibili quando si lancia sulla coda di L’Agguato (per la sottoscritta, solo nell’intro, pezzo di una bellezza nera incredibile) o negli agguati isterici di Overflash alternati alla quasi sofferta Come Stavamo Ieri, o come quando gratta isterico lui le corde quasi a volerle bucare, mentre Lagash si lascia andare ad onde istrioniche e Tesio detta la linea in un aplomb di sintesi perfetta? Quasi a credere che sia lui davvero, in tutte le sue facce possibili, il Vile da onorare.

Marlene Kuntz in concerto all’Alcatraz di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Anche se la tracklist perde un pezzo, la sconsiderata E non cessa di girare la mia testa in mezzo al mare salta a favore di Sonica, nella sua versione più appannata (ancora: forse perché di questo tour di trentennale i nostri volevano tirare fuori solo il lato più bruciato dei propri fan? O per dare sfogo all’intensità di chi è venuto esclusivamente e necessariamente per bruciarsi?), l’effetto è quello di unire, pur se i Marlene Kuntz sfidano le prime file di infoiati con il requiem intimista de La Mia Promessa e Cara È La Fine (anche i demoni, comunque, si fermano a logorarsi, nella loro malata contemplazione).

Non so neanche quanto abbia senso considerare quelli che sono pezzi ineccepibili e confermativi della necessità di andare a un concerto dei Marlene a prescindere del ventennale o trentennale di turno, come Nuotando Nell’Aria, Lieve in chiusura e Festa Mesta.

Rimane ferma la certezza di essersi persa, almeno per la sottoscritta, un rituale che avrebbe potuto iniziare molto molto prima. Grazie a Dio, come solo certe band permettono, è ancora possibile sentire, quasi identicamente all’inizio (tempo e tempi permettendo), quella insana voglia di distruggersi che è cara a tutti, o meglio, farsi distruggere, interpretare, scorticare da chi lo sa fare molto, ma molto meglio di noi.

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MARLENE KUNTZ – La scaletta del concerto di Milano

3 di 3

Retrattile

L’Agguato

Cenere

Come Stavamo Ieri

Overflash

Ape Regina

L’Esangue Deborah

Ti Giro Intorno

Il Vile

Sonica

Nuotando Nell’Aria

La Mia Promessa

Cara è la Fine

Festa Mesta

Encore:

Infinità

Lieve